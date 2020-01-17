Выходные в Туле: 17-19 января

Кроме Крещенских купаний, которые все-таки утвердили, в выходные нас ждет насыщенная программа — рок-караоке, ледовое шоу на Губернском катке, интерактив по детским сказкам и много качественной музыки.

Концерты

Когда: 17 января, пятница, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 700 р.

На сцене Concert Hall выступит группа «Маша и Медведи». Это совершенно особенный коллектив на отечественной сцене. С первого года эта команда стала кумиром тысяч людей и символом поколения 2К. В концертной программе звучат абсолютно новые песни, а также всеми любимые, проверенные временем хиты: «Любочка», «Земля», ставшая лейтмотивом культовой кинокартины «Брат 2», посвящение солистки Маши Макаровой самой себе под названием «Мария», «Рейкьявик» и многое другое.

Когда: 19 января, воскресенье, вход с 19.00, начало концерта – 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 800-1200 р. Бронирование столов по тел. +7 (910) 700-35-55

Специальный проект CONCERT HALL EXCLUSIVE привезет на тульскую сцену очередного заморского гостя. Американский вокалист Реми Уильямс сейчас довольно востребованный артист у себя на родине. Будучи сыном басиста O’Джейс Джимми Уильямса и Линды Уильямс, мальчик впервые обнаружил свою любовь к музыке в возрасте 10 лет — в этом возрасте он стал петь и играть на барабанах. Эти два таланта помогли молодому Реми не увязнуть в мире азарта, насилия и криминала, царящего на улицах Камдена (штат Нью-Джерси). Вскоре Реми усовершенствовал свои навыки игры и пения в местной церкви.

В свои 30 лет Реми Уильямс выступал на одной сцене с крутыми джазовыми музыкантами Америки, а также выпустил живые записи с хип-хоп-артистами Scotty Atl, Bob и другими.

Когда: 17 января, пятница,18.30

Где: Дом дворянского собрания, Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 800 р.

Тульский концерт братьев Ивановых открывает фестивальный тур «Крещенские вечера». На сцене выступит большое количество звезд классической, джазовой, традиционной и современной музыки:

Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр Владислав Лаврик);

звезда программы «Романтика романса», финалистка программы «Главная сцена», певица и автор песен Полина Орбах;

финалист программы «Большой джаз», саксофонист Денис Швытов;

барабанщик Дмитрий Власенко;

артист фирмы Yamaha в России, лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры Владислав Лаврик (труба).

Вечеринки

Когда: 18 января, суббота, 19.00

Где: тульский рок-клуб М2, Тула, ул. Октябрьская, 306

Вход свободный.

На малой сцене тульского рок-клуба «М2» пройдет квартирник. Это не рок-концерт в общепринятом понимании, а скорее творческая встреча талантливых людей, желающих петь и играть с такими же талантливыми людьми, желающими слушать и получать от этого удовольствие.

На сцене выступят Дмитрий Якунин, Игорь Новиков, Сергей Шохров, Владимир Ефанов.

Нет четкого расписания и правил. Исполнитель может прерваться и выпить кофе, вы можете с ним поболтать. Весь вечер действует свободный микрофон. Желающие спеть могут спеть.

Когда: 17 января, пятница, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный, бронирование столов по тел. 525-025.





В Harat's pub пройдет первая в Туле вечеринка рок-караоке. Пьём и поём! Веселимся и угораем!

Театр

Когда: 17 января, пятница, 18.00

Где: Губернский каток, площадь Ленина, Тула

Вход свободный.

В пятницу у вас есть еще одна возможность окунуться в сказочную атмосферу после новогодних праздников. На Губернском катке покажут спектакль на льду по сказке «Золушка». Главные роли исполнят юные фигуристы ДЮСШ «Виктория» и учащиеся ОКШОР г. Тулы.

События

Когда: 18 января, суббота, 10.00-15.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85 (вход справа от основного въезда, двери лицом на проспект)

Вход свободный.

В «Ликерке Лофт» пройдут две зимние выставки собак «Зимняя сказка 2020» и «Новый год 2020». Лучшие представители всех пород поборются за звание чемпиона России.

Когда: 19 января, воскресенье, 18.30

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход по предварительной регистрации в ВК-встрече события.

В воскресенье в «Типографии» пройдет первое в этом году стенд-ап-шоу «Открытый микрофон», в котором опытные и начинающие комики проверяют свои шутки.

В этот же день состоится жеребьевка участников roast battle'а. Ведущий: Андрей Илюхин.

Крещенские гадания

Когда: 17-18 января, пятница-суббота.

Где: Богородицк, территория парка, дом №1, Дворец-музей и парк

Цена: 100 р. с человека по предварительной записи

В Богородицком дворце-музее пройдут крещенские гадания. Мероприятие начнётся с небольшой театрализации — визита Екатерины II со свитой, которая не прочь весело провести святочные вечера. В рамках встречи гости узнают о традициях светских развлечений в период Святок.

Барышни, одетые по моде XVIII века, пригласят всех желающих для шуточных гаданий на кофейной гуще и бобах и рассказов о крестьянских святочных хороводах и подблюдных песнях. Присутствующие смогут погадать на кольце, хлебе и крючке. А по завершении встречи достанут пожелания из корзины с овсом и попробуют вкусный чай с чабрецом.

Детям

Лекция и экскурсия по книгам «Маленький принц» и «Волшебник Изумрудного города» Когда: 18 января, суббота 13.00 – лекция по книге «Маленький принц», 19 января, воскресенье, 17.00 – экскурсия по мотивам книги «Волшебник изумрудного города».

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Требуется предварительная регистрация на 18 января и 19 января. На музейном этаже кластера «Октава» пройдет сразу два мероприятия, посвященных двум великим детским книгам — «Маленькому принцу» и «Волшебнику Изумрудного города». На лекции «Антуан де Сент-Экзюпери — писатель и художник. Неизвестное о «Маленьком принце» будут раскрыты все самые интересные моменты жизни и творчества великого французского писателя.



На экскурсии по мотивам книги «Волшебник Изумрудного города» (6+) в рамках выставки «Как звучит книга?» медиаторы Музея станка расскажут самые веселые и любопытные истории, связанные с произведением. Экскурсия пройдет в рамках выставки «Как звучит книга?».

Мастер-класс

Когда: 18 января, суббота, 15.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р.

В лектории «Октавы» пройдет мастер-класс по печати узора на ткани с использованием штампа. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. На предстоящем мастер-классе участники создадут свои собственные штампы из специального материала с использованием ножей для линогравюры, нарисуют с его помощью узоры красками на хлопковом полотенце, который после можно будет забрать с собой и использовать на кухне.

Выставки

Когда: 17 января, пятница – 18.00, 18 января, суббота, 10.00, 19 января, воскресенье, 11.00 ( до 15 марта

Где: Дом Крафта, Тула, пр. Ленина, 25

Цена: на открытие вход свободный, далее взрослые – 100 р., школьники, пенсионеры, студенты — 50 р.

В Доме Крафта откроется выставка одного из самых экстравагантных отечественных дизайнеров Игоря Гуровича. Стимуляция взгляда, провокация мозга и общая встряска застоявшейся психосоматики. Не пугайтесь — это всего лишь плакаты. Только надо как-то научиться на них смотреть, и тогда всё получится. Открытие выставки посетит сам Игорь Гурович.

Когда: 17-19 января, пятница-воскресенье, 10.00 (до 15 марта)

Где: Музей П. Н. Крылова, Тула, улица Кутузова, 10

Вход свободный.

В Музее П. Н. Крылова открылась экспозиция 29 работ современного российского художника Бориса Смотрова. Как утверждает сам художник, ключ в его работе — это лоскутное одеяло. Составленное как бы хаотично из лоскутов различной фактуры, цвета, формы, оно несёт в себе огромный энергетический заряд.

Гости музея увидят русские пейзажи и сцены из крестьянской жизни и главный экспонат — большое полотно «Георгий Победоносец» — неординарное по пластическому решению и цветовому строю произведение. В холодные зимние дни выставка подарит по-настоящему летнее настроение!

Спорт

Когда: 19 января, воскресенье, 12.00

Где: Куликово поле, музейный комплекс, деревня Моховое, Куркинский район

Цена: 350 рублей (прокат лыж — 250 рублей). Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 (906) 534-35-73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru.

Лыжную экскурсию проводит заведующий Музейным комплексом «Куликово поле», профессор Олег Генрихович Вронский. Маршрут пролегает по полю Куликовской битвы — по левому флангу обороны русских войск, через мостики на Смолке к памятному кресту Засадному полку, сквозь Зеленую Дубраву, к кресту Владимира Храброго.

Протяженность маршрута вариативна. Для групп со средней лыжной подготовкой — 6 километров, для хорошо подготовленных групп — до 8 км.

Каждый участник получит устройство, с помощью которого на всем маршруте можно слушать рассказ о Куликовом поле и Куликовской битве.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Когда: 18 января, суббота, 14.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

В культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый жанру хоррор. Продолжая говорить о лентах, которые черпают вдохновение из классической готики или фильмов ужасов, организаторы решили обратиться к сказке. Участники посмотрят и обсудят картину «Красавица и Чудовище» — французский фильм по одноимённой сказке, снятый в 1946 году знаменитым писателем и кинорежиссером Жаном Кокто с Жаном Маре в главной роли. Ведущий вечера — Дмитрий Моторин.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит российская комедия с Егором Кридом в роли робота. По сюжету фильма «(НЕ)идеальный мужчина» люди живут в мире роботов. Одной девушке катастрофически не везет с личной жизнью, и, расставшись с очередным бойфрендом, она устраивается в компанию, занимающейся изготовлением и продажей роботов, похожих на людей. Роботы созданы со способностью реагировать на характер человека, подстраиваться, изучать интересы и людские слабости, привычки и различные особенности, чутко реагируя на человека. В одного из них девушка влюбляется...

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.