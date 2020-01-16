Наводим дома порядок: 6 лайфхаков для хранения вещей

Нас окружают сотни вещей, и если у них нет своего места, начинается хаос. Есть простые решения, которые помогут без усилий поддерживать дома полный порядок.

Основа такого порядка – грамотное хранение, организовать которое можно в любом доме независимо от его площади. В гипермаркете «Леруа Мерлен» вам помогут организовать хранение так, чтобы каждая вещь была на своем месте, а дом стал аккуратным, ухоженным и красивым. Секретами для наведения порядка поделилась Лилия Ронжина, продавец-консультант отдела хранения.

1. Создайте свою систему стеллажей

Новинка в ассортименте гипермаркета – полки-кубы и их комбинации. Это конструктор, который вы собираете под себя, под любое помещение в вашем доме. Например, можно сделать из них вот такую прихожую.

Лилия Ронжина Благодаря огромному количеству различных элементов можно собрать стеллаж из ЛДСП или металла, установить дополнительные полки, дверцы, выдвижные ящики. Кубы можно использовать в качестве подвесных полок, ставить на пол в качестве тумбочки или составлять многоярусные стеллажи на ножках и без них.

Есть уже готовые конструкции из разного количества ячеек – от 2 до 12. Большим стеллажом можно зонировать помещение.

2. Разложите вещи по коробкам и корзинам

В большом ящике вещи почти всегда будут в беспорядке. Но если наполнить такой ящик или открытую полку отдельными модулями – коробками, корзинами, вы сможете рассортировать вещи по направлениям, они не будут смешиваться, а вам будет проще поддерживать порядок.

Коробки и корзины экономят до 40% пространства и позволяют использовать для хранения любые места – закрытые и открытые полки, стеллажи, пространства под кроватью, на шкафах и т. д.

Причем без ущерба для интерьера – в «Леруа Мерлен», например, можно подобрать корзину под любую цветовую гамму, выбрать текстиль, пластик, металл, разные размеры и объемы.

Текстильные корзины по размеру идеально вписываются в полки-кубы из пункта 1.

Можно выбрать одну большую корзину или разместить на полке 2-4 корзины поменьше для более тщательной сортировки вещей. Текстильные корзины можно стирать, а если в них временно отпадает необходимость, они складываются в плоский квадрат и занимают минимум места.

3. Используйте дополнительные поверхности

Все ящики и полки заполнены – где найти резервы для хранения? Леруа Мерлен» подсказывает: осмотритесь вокруг! Подвесная полка может стать основой для фиксации сетчатой корзины.

В открытой секции можно сделать дополнительную полку, закрыть ее дверцей или установить на полках корзины и коробки, чтобы все мелочи хранились на своих местах.

На любой поверхности можно закрепить удобные крючки: они просто надеваются на полку или дверь, ничего сверлить не нужно.

4. Уберите детские игрушки

Дети с удовольствием разбрасывают игрушки, но с не меньшей радостью они привыкнут их убирать, если это будет весело. В «Леруа Мерлен» появилась в продаже вот такие удобные вместительные ящики на колесах: их можно катать по комнате, как машину, и параллельно собирать в них кукол, машинки, кубики.

Малыш запросто сам сможет закатить такой ящик под кровать или в угол комнаты, а наутро так же легко достанет его для новых игр.

5. Наведите порядок в обуви

В прихожей всегда образуется скопление обуви, если в ней нет обувницы. В «Леруа Мерлен» представлены обувницы разных видов. Например, вот такие эстетичные и компактные комоды-обувницы в разных цветах – белый глянец, дуб сонома, графит, венге.

Более легкое и дешевое решение – пластиковые ящики для обуви: их можно повесить на стену или соединить в двойной-тройной стеллаж.

6. Организуйте хранение одежды

В любом шкафу можно навести порядок, если вместо стандартных полок установить в него сетчатые корзины (в них содержимое просматривается, и не надо доставать кучу вещей, чтобы найти нужную), выдвижные ящики (удобны для хранения мелких вещей), грамотно расположить штанги для одежды.

В любой комнате можно сделать гардеробную, если в ней свободна хотя бы одна стена: просто располагаем на ней систему хранения и закрываем дверями-купе. Гардеробная система избавляет помещение от громоздких шкафов: она задействует пространство от пола до потолка и вмещает гораздо больше, чем стандартная мебель.

В «Леруа Мерлен» продаются универсальные и легко трансформируемые гардеробные системы. Они состоят из основного рельса, на который можно закрепить нужное вам количество стоек, а на них, в свою очередь, навесить полки, корзины, ящики, брючницы, полки для обуви, штанги для вешалок с одеждой. Всю конструкцию легко изменить по вашим потребностям, причем переставить полки и передвинуть стойки можно без особых усилий – справятся даже девушки.

Вы сами выбираете, какие элементы гардеробной системы вам нужны и в каком количестве: они продаются по отдельности, а также в наборах - кому что выгоднее.

Если трудно определиться, в отделе хранения «Леруа Мерлен» составят проект вашей гардеробной: приходите с размерами вашей комнаты/ниши/встроенного шкафа, и консультанты рассчитают количество нужных вам элементов, их размеры и цену. Услуга бесплатная, проект можно распечатать и забрать с собой.

Когда система хранения вещей в доме продумана до мелочей, все предметы находятся на своих местах – и не приходится подолгу искать нужную вещь, нет раздражающего хаоса. «Леруа Мерлен» поможет вам создать свою личную систему хранения, которая обеспечит порядок и отличное настроение!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

Группа «ВКонтакте»

Инстаграм