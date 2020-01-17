афиша
афиша
Регистрация
Ледовое шоу «Золушка»

Ледовое шоу «Золушка»

В пятницу у вас есть еще одна возможность окунуться в сказочную атмосферу после новогодних праздников. На Губернском катке покажут спектакль на льду по сказке «Золушка». Главные роли исполнят юные фигуристы ДЮСШ «Виктория» и учащиеся ОКШОР г. Тулы.

Вход свободный.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
17 января 2020, пятница
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Основы дизайна интерьера: Печать на ткани с использованием штампов
Купить билет
18 января, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Clockwork Times
Купить билет
25 января, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1600 ₽
Валерий Сюткин
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Дайте два
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.