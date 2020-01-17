Ледовое шоу «Золушка»

В пятницу у вас есть еще одна возможность окунуться в сказочную атмосферу после новогодних праздников. На Губернском катке покажут спектакль на льду по сказке «Золушка». Главные роли исполнят юные фигуристы ДЮСШ «Виктория» и учащиеся ОКШОР г. Тулы.

Вход свободный.