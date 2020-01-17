Ледовое шоу «Золушка»
В пятницу у вас есть еще одна возможность окунуться в сказочную атмосферу после новогодних праздников. На Губернском катке покажут спектакль на льду по сказке «Золушка». Главные роли исполнят юные фигуристы ДЮСШ «Виктория» и учащиеся ОКШОР г. Тулы.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
17 января 2020, пятница
18:00
18 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1600 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽