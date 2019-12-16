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Маша и Медведи

Маша и Медведи

На сцене Concert Hall выступит группа «Маша и Медведи». Это совершенно особенный коллектив на отечественной сцене. С первого года эта команда стала кумиром тысяч людей и символом поколения 2К. В концертной программе звучат абсолютно новые песни, а так же всеми любимые, проверенные временем хиты: «Любочка», «Земля», ставшая лейтмотивом культовой кинокартины «Брат 2», посвящение солистки Маши Макаровой самой себе под названием «Мария», «Рейкьявик» и многое другое.

После выхода первой пластинки и клипов на хитовые песни «Без Тебя» и «Любочка», начало стремительного восхождение группы на музыкальный Олимп.

Сейчас Маша Макарова и её команда переживают новый расцвет. Теперь у них есть то, чего частенько недостает молодым коллективам — абсолютная сыгранность, понимание друг друга с полувзгляда как в едином организме. Все повзрослели, стали глубже, уверенней и профессиональней.

Обладательница совершенно особенного, глубокого, магического вокала с терпкой сердцевиной Маша уже не столь бескомпромиссна в подаче материала — она отдает предпочтение полутонам, гипнотизируя публику одним дыханием.

 

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
17 января 2020, пятница
20:00
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Касса
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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17 - 31 января
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
Праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Любо. Братцы, жить!»
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20 февраля, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Сказка о царе Салтане
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16 февраля, воскресенье 12:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
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