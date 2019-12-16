На сцене Concert Hall выступит группа «Маша и Медведи». Это совершенно особенный коллектив на отечественной сцене. С первого года эта команда стала кумиром тысяч людей и символом поколения 2К. В концертной программе звучат абсолютно новые песни, а так же всеми любимые, проверенные временем хиты: «Любочка», «Земля», ставшая лейтмотивом культовой кинокартины «Брат 2», посвящение солистки Маши Макаровой самой себе под названием «Мария», «Рейкьявик» и многое другое.

После выхода первой пластинки и клипов на хитовые песни «Без Тебя» и «Любочка», начало стремительного восхождение группы на музыкальный Олимп.

Сейчас Маша Макарова и её команда переживают новый расцвет. Теперь у них есть то, чего частенько недостает молодым коллективам — абсолютная сыгранность, понимание друг друга с полувзгляда как в едином организме. Все повзрослели, стали глубже, уверенней и профессиональней.

Обладательница совершенно особенного, глубокого, магического вокала с терпкой сердцевиной Маша уже не столь бескомпромиссна в подаче материала — она отдает предпочтение полутонам, гипнотизируя публику одним дыханием.