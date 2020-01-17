С 16 по 18 января Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает присоединиться к занятию «Раз в крещенский вечерок…». Оно состоится в Богородицком дворце-музее.

Мероприятие начнётся с небольшой театрализации — визита Екатерины II со свитой, которая не прочь весело провести святочные вечера. В рамках встречи гости узнают о традициях светских развлечений в период Святок. Барышни, одетые по моде XVIII века, пригласят всех желающих для шуточных гаданий на кофейной гуще и бобах. Конечно же, речь пойдёт и о крестьянских святочных хороводах и подблюдных песнях. Присутствующие смогут погадать на кольце, хлебе и крючке. А по завершению встречи достанут пожелания из корзины с овсом и попробуют вкусный чай с чабрецом.

Стоимость: 100 руб./чел.