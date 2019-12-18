Реми Уильямс (USA, Вокал)

19 января в Concert Hall состоится очередной концерт проекта CONCERT HALL EXCLUSIVE. На сцене выступит американский певец Реми Уильямс.

Будучи сыном басиста O’Джейс Джимми Уильямса и Линды Уильямс — мальчик впервые обнаружил свою любовь к музыке в возрасте 10 лет, когда научился петь и играть на барабанах. Эти два таланта помогли молодому Реми не увязнуть в мире азарта, насилия и криминала, царящего на улицах Камдена (штат Нью-Джерси). Вскоре Реми усовершенствовал свои навыки игры и пения в местной церкви.

Ему всего 30 лет, а он уже получил одобрения от Sabian Cymbals, Mapex Drums и Big Fat Snare Drum. Реми путешествовал по всей стране и играл с такими музыкантами, как India Shawn, Jacob Latimore, Jimi Cravity, Nicole Wray, Yanna Crawly, Damar Jackson, Vedo the singer, Glamour Girl, а также выпустил живые записи с хип-хоп артистами Scotty Atl, Bob и другими. Реми гастролировал с артистами звукозаписи Columbia — Ruth B, выступал на открытии Alessia Cara, St Beauty на разогреве у Janelle Monae в туре «Dirty Computer Tour”, открывал Summer Walker для артиста 6lack, а в настоящее время выпускает серию собственных музыкальных зарисовок «Silhouette Covers”, первая из которых уже появилась в сети. Ему всего 30 лет, а он уже получил одобрения от Sabian Cymbals, Mapex Drums и Big Fat Snare Drum. Реми путешествовал по всей стране и играл с такими музыкантами, как India Shawn, Jacob Latimore, Jimi Cravity, Nicole Wray, Yanna Crawly, Damar Jackson, Vedo the singer, Glamour Girl, а также выпустил живые записи с хип-хоп артистами Scotty Atl, Bob и другими. Реми гастролировал с артистами звукозаписи Columbia — Ruth B, выступал на открытии Alessia Cara, St Beauty на разогреве у Janelle Monae в туре «Dirty Computer Tour”, открывал Summer Walker для артиста 6lack, а в настоящее время выпускает серию собственных музыкальных зарисовок «Silhouette Covers”, первая из которых уже появилась в сети.

Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00. Бронирование столов по телефону +7(910)700-35-55