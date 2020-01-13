На малой сцене Тульского Рок Клуба «М2» пройдет квартирник. Это не рок концерт в общепринятом понимании. Это скорее творческая встреча талантливых людей желающих петь и играть с такими же талантливыми людьми желающими слушать и получать от этого удовольствие.



Нет четкого расписания и правил. Исполнитель может прерваться и выпить кофе, вы можете с ним поболтать. Весь вечер действует свободный микрофон. Желающие спеть могут спеть.

Вход свободный.