Квартирник
На малой сцене Тульского Рок Клуба «М2» пройдет квартирник. Это не рок концерт в общепринятом понимании. Это скорее творческая встреча талантливых людей желающих петь и играть с такими же талантливыми людьми желающими слушать и получать от этого удовольствие.
Нет четкого расписания и правил. Исполнитель может прерваться и выпить кофе, вы можете с ним поболтать. Весь вечер действует свободный микрофон. Желающие спеть могут спеть.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
18 января 2020, суббота
19:00
31 января - 1 февраля
₽ Билеты: 700-1400 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 февраля, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 600 ₽
7 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1100 ₽