Симфоджаз братьев Ивановых

В Колонном зале Дворянского собрания выступят заслуженные артисты России Андрей и Михаил Ивановы. Тульский концерт откроет На тульском концерте, открывающем фестивальный тур «Крещенские вечера».

Братья Ивановы будут выступать вместе с Тульским филармоническим симфоническим оркестром (художественный руководитель и главный дирижёр — Владислав Лаврик). Слушателям также подарят своё искусство замечательные музыканты, звезда программы «Романтика романса», финалистка программы «Главная сцена», певица и автор песен Полина Орбах; финалист программы «Большой джаз», саксофонист Денис Швытов; барабанщик Дмитрий Власенко; артист фирмы Yamaha в России, лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры Владислав Лаврик (труба).

В программе концерта прозвучат «Венецианская сюита в блюзовых тонах» в 4-х частях и «Колокольный блюз» М. Иванова, «Барбарис» и «Фиеста» А. Иванова, а также их другие сочинения, представляющие публике завораживающее переплетение жанров, феерию звуковых образов, «противостояние» классики и джаза, традиции и современной музыки.