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Симфоджаз братьев Ивановых

Симфоджаз братьев Ивановых

В Колонном зале Дворянского собрания выступят заслуженные артисты России Андрей и Михаил Ивановы. Тульский концерт откроет На тульском концерте, открывающем фестивальный тур «Крещенские вечера».

Братья Ивановы будут выступать вместе с Тульским филармоническим симфоническим оркестром (художественный руководитель и главный дирижёр — Владислав Лаврик). Слушателям также подарят своё искусство замечательные музыканты, звезда программы «Романтика романса», финалистка программы «Главная сцена», певица и автор песен Полина Орбах; финалист программы «Большой джаз», саксофонист Денис Швытов; барабанщик Дмитрий Власенко; артист фирмы Yamaha в России, лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры Владислав Лаврик (труба).

В программе концерта прозвучат «Венецианская сюита в блюзовых тонах» в 4-х частях и «Колокольный блюз» М. Иванова, «Барбарис» и «Фиеста» А. Иванова, а также их другие сочинения, представляющие публике завораживающее переплетение жанров, феерию звуковых образов, «противостояние» классики и джаза, традиции и современной музыки.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
17 января 2020, пятница
18:30
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Касса
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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17 - 31 января
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
Праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Любо. Братцы, жить!»
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20 февраля, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Сказка о царе Салтане
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16 февраля, воскресенье 12:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
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