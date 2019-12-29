Основы дизайна интерьера: Печать на ткани с использованием штампов

В лектории «Октавы» пройдет мастер-класс по печати узора на ткани с использованием штампа. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием.

Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

На предстоящем мастер-классе участники создадут свои собственные штампы из специального материала с использованием ножей для линогравюры, нарисуем с его помощью узоры красками на хлопковом полотенце, который после можно будет забрать с собой и использовать на кухне.