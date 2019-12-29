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Основы дизайна интерьера: Печать на ткани с использованием штампов

Основы дизайна интерьера: Печать на ткани с использованием штампов

В лектории «Октавы» пройдет мастер-класс по печати узора на ткани с использованием штампа. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием.

Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

На предстоящем мастер-классе участники создадут свои собственные штампы из специального материала с использованием ножей для линогравюры, нарисуем с его помощью узоры красками на хлопковом полотенце, который после можно будет забрать с собой и использовать на кухне.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
18 января 2020, суббота
15:00
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Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1400 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
Психологический фест "Мужское/женское" | Т.
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1 февраля, суббота 13:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 600 ₽
Мистер Икс
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7 февраля, пятница 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1100 ₽
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