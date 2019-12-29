Основы дизайна интерьера: Печать на ткани с использованием штампов
В лектории «Октавы» пройдет мастер-класс по печати узора на ткани с использованием штампа. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием.
Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.
На предстоящем мастер-классе участники создадут свои собственные штампы из специального материала с использованием ножей для линогравюры, нарисуем с его помощью узоры красками на хлопковом полотенце, который после можно будет забрать с собой и использовать на кухне.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
18 января 2020, суббота
15:00
31 января - 1 февраля
₽ Билеты: 700-1400 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 февраля, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 600 ₽
7 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1100 ₽