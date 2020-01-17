Выставка собак
В «Ликерке Лофт» пройдут две зимние выставки собак «Зимняя Сказка 2020» и «Новый Год 2020». Лучшие представители всех пород поборются за звание Чемпиона России.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
18 января 2020, суббота
10:00
31 января - 1 февраля
₽ Билеты: 700-1400 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 февраля, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 600 ₽
7 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1100 ₽