(НЕ)идеальный мужчина
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 16.01.2020
Режиссер:
Марюс Вайсберг
Актеры:
Егор Крид, Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина, Валерия Старченкова, Юлиана Богомолова, Вера Островская, Александра Легацкая
Жанр:
комедия, фантастика, семейный
Продолжительноcть:
89 мин
Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как... влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям...
Сегодня
|10:50
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|Алмаз Синема
|12:00
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|15:35
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|15:45
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|17:10
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|18:25
|Киносити
|19:30
|Киносити
|19:40
|Синема Стар
|20:05
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|23:15
|Киносити
|23:40
|Алмаз Синема
Завтра
|10:50
|Киносити
|11:45
|Алмаз Синема
|12:00
|Киносити
|12:45
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:35
|Синема Стар
|15:45
|Киносити
|17:10
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|18:25
|Киносити
|19:30
|Киносити
|19:40
|Синема Стар
|20:05
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|23:15
|Киносити
|23:40
|Алмаз Синема
|00:05
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|00:15
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18 января, суббота
|10:50
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|11:45
|Алмаз Синема
|12:00
|Киносити
|12:45
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:35
|Синема Стар
|15:45
|Киносити
|17:10
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|18:25
|Киносити
|19:30
|Киносити
|19:40
|Синема Стар
|20:05
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|23:15
|Киносити
|23:40
|Алмаз Синема
|00:05
|Киносити
|00:15
|Синема Стар
|01:30
|Киносити
19 января, воскресенье
|10:50
|Киносити
|11:45
|Алмаз Синема
|12:00
|Киносити
|12:45
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:35
|Синема Стар
|15:45
|Киносити
|17:10
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|18:25
|Киносити
|19:30
|Киносити
|19:40
|Синема Стар
|20:05
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|23:15
|Киносити
|23:40
|Алмаз Синема
|00:05
|Киносити
|00:15
|Синема Стар
|01:30
|Киносити
20 января, понедельник
|10:50
|Киносити
|12:00
|Киносити
|12:45
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:35
|Синема Стар
|15:45
|Киносити
|17:20
|Киносити
|18:25
|Киносити
|19:30
|Киносити
|19:40
|Синема Стар
|22:10
|Киносити
|23:15
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|00:05
|Киносити
21 января, вторник
|10:50
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|12:00
|Киносити
|12:45
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:35
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|15:45
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|18:25
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|19:30
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|19:40
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|22:10
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|23:15
|Киносити
|00:05
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22 января, среда
|10:50
|Киносити
|12:00
|Киносити
|12:45
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:35
|Синема Стар
|15:45
|Киносити
|17:20
|Киносити
|18:25
|Киносити
|19:30
|Киносити
|19:40
|Синема Стар
|22:10
|Киносити
|23:15
|Киносити
|00:05
|Киносити
23 января, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:45
17:10
20:05
23:40
|Киносити
|
10:50
12:00
12:45
14:40
15:45
17:20
18:25
19:30
22:10
23:15
|Синема Стар
|
15:35
19:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:45
17:10
20:05
23:40
|Киносити
|
10:50
12:00
12:45
14:40
15:45
17:20
18:25
19:30
22:10
23:15
00:05
|Синема Стар
|
15:35
19:40
00:15
18 января, суббота
|Алмаз Синема
|
11:45
17:10
20:05
23:40
|Киносити
|
10:50
12:00
12:45
14:40
15:45
17:20
18:25
19:30
22:10
23:15
00:05
01:30
|Синема Стар
|
15:35
19:40
00:15
19 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:45
17:10
20:05
23:40
|Киносити
|
10:50
12:00
12:45
14:40
15:45
17:20
18:25
19:30
22:10
23:15
00:05
01:30
|Синема Стар
|
15:35
19:40
00:15
20 января, понедельник
|Киносити
|
10:50
12:00
12:45
14:40
15:45
17:20
18:25
19:30
22:10
23:15
00:05
|Синема Стар
|
15:35
19:40
21 января, вторник
|Киносити
|
10:50
12:00
12:45
14:40
15:45
18:25
19:30
22:10
23:15
00:05
|Синема Стар
|
15:35
19:40
22 января, среда
|Киносити
|
10:50
12:00
12:45
14:40
15:45
17:20
18:25
19:30
22:10
23:15
00:05
|Синема Стар
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15:35
19:40
23 января, четверг
|Киносити
|
00:05
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 600-900 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽