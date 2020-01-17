Кинопоказ французского хоррора «Красавица и чудовище»
В культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый жанру хоррор. Продолжая говорить о лентах, которые черпают вдохновение из классической готики или фильмов ужасов, организаторы решили обратиться к сказке. Участники посмотрят и обсудят картину «Красавица и чудовище» — французский фильм по одноимённой сказке, снятый в 1946 году знаменитым писателем Жаном Кокто с Жаном Маре в главной роли.
Ведущий вечера — Дмитрий Моторин.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 января 2020, суббота
14:00
31 января - 1 февраля
₽ Билеты: 700-1400 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 февраля, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 600 ₽
7 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1100 ₽