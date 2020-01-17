Кинопоказ французского хоррора «Красавица и чудовище»

В культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый жанру хоррор. Продолжая говорить о лентах, которые черпают вдохновение из классической готики или фильмов ужасов, организаторы решили обратиться к сказке. Участники посмотрят и обсудят картину «Красавица и чудовище» — французский фильм по одноимённой сказке, снятый в 1946 году знаменитым писателем Жаном Кокто с Жаном Маре в главной роли.

Ведущий вечера — Дмитрий Моторин.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.