Лекция и экскурсия по книгам «Маленький принц» и «Волшебник изумрудного города»

На музейном этаже кластера «Октава» пройдет сразу два мероприятия, посвященные двум великим детским книгам — «Маленькому принцу» и «Волшебнику изумрудного города».



Не всем известно, что Антуан де Сент-Экзюпери — не только писатель, но и художник. Не все задумывались, что произведение «Маленький принц» — сказка, в которой под простым и незатейливым сюжетом скрывается глубокий смысл. Приглашаем на лекцию, в которой раскроем все самые интересные моменты жизни и творчества великого французского писателя.

18 января на музейном этаже кластера пройдет лекция «Антуан де Сент-Экзюпери — писатель и художник. Неизвестное о «Маленьком принце» (10+). Требуется предварительная регистрация.



19 января на экскурсии по мотивам книги «Волшебник изумрудного города» (6+) в рамках выставки «Как звучит книга?» медиаторы Музея станка расскажут самые веселые и любопытные истории, связанные с произведением. Экскурсия пройдет в рамках выставки «Как звучит книга?»

Требуется предварительная регистрация.