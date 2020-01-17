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Лыжня с профессором Вронским

Лыжня с профессором Вронским

Лыжную экскурсию проводит заведующий Музейным комплексом «Куликово поле», профессор Олег Генрихович Вронский. Маршрут пролегает по полю Куликовской битвы — по левому флангу обороны русских войск, через мостики на Смолке к памятному кресту Засадному полку, сквозь Зеленую Дубраву, к кресту Владимира Храброго.

Протяженность маршрута вариативна. Для групп со средней лыжной подготовкой — 6 километров, для хорошо подготовленных групп — до 8 км.

Каждый участник получит устройство, с помощью которого на всем маршруте можно слушать рассказ о Куликовом поле и Куликовской битве.

Лыжи можно привезти с собой или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое».

Продолжительность экскурсии — 3 часа.

Стоимость — 350 рублей (прокат лыж — 250 рублей). Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
19 января 2020, воскресенье
12:00
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