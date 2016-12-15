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Выходные в Туле: 16-18 декабря

Выходные в Туле: 16-18 декабря

Бэйс-музыка, забег Дедов Морозов, селфи на мотоциклах, новая программа в цирке — на этих выходных.

Поздравляем вас с очередными выходными и желаем их провести весело! Мы составили список катков, хоккейных площадок и баз отдыха, где вы сможете в полной мере насладиться зимой. А вот и самые интересные по нашему скромному мнению события этих выходных.

bass

Local Flava

Stechkin, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ «Ликерка Лофт»)
17 декабря 2016, суббота 21.00
Вход до 1.00 свободный

Вечеринка от Step Forward Inc. — группы заинтересованных лиц, образованной выходцами из, теперь уже легендарной, Ja. Ra Crew, и местными талантливыми мастерами фейдера и питча. Вас ждёт лучшая по мнению Step Forward бэйс-музыка. Кто такие Step Forward? Узнайте в нашем специальном материале.

театр

Страсть, Ева и её мужчины

Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
16 декабря 2016, пятница 19.00
Билеты от 1050 Р

Искрометный спектакль «Страсть, Ева и ее мужчины» любовная комедия в лучшем смысле этого слова заставляет зрителей хохотать до слез и, не отрывая глаз, следить за происходящими на сцене событиями. Постановка прямо говорит: любовь — великое чувство. У неё нет границ или предела, она способна на чудесные и одновременно ужасные вещи. Неважно, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, какое у вас материальное положение. Настоящая любовь всегда вас найдет и вскружит голову. Но иногда любовь просит плату и толкает на непредсказуемые поступки!

новогодний спорт

Забег Дедов Морозов

Центральный парк культуры и отдыха, главная сцена
17 декабря 2016, суббота 11.00

Впервые в нашем городе пройдет еще одно яркое необычное мероприятие проекта «Зима по-тульски» — Забег Дедов Морозов! Участвовать могут все желающие, независимо от возраста! Всем участникам забегов бесплатно раздадут красные колпаки, а в 12.00 на дистанцию 300 метров вокруг фонтана и шахматных фигур побегут дети.

выставки

Мотомузей

Тульский мотоциклетный музей
Тула, Харино, ул. Кольцевая, 12 (р-н п. Иншинский)
Вход от 100 Р

Галерея
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 1
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 2
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 3

Тульский мотоциклетный музей «Мото Авто Арт» был создан коллекционером Зякиным Леонидом Павловичем, который собирал мотоциклы более 30 лет. В настоящий момент это крупнейший в России мотомузей, коллекция которого насчитывает уже более 270 единиц мототехники, многие из которых сохранились в единственном экземпляре во всем мире. Большая часть экспонатов — это советские мотоциклы, мопеды и трициклы периода с 1930-х по 1990-е годы, но также представлены мотоциклы других стран: Чехии, Германии и других.

кино с субтитрами

Кино XXI век: Планетариум

ДКЖкино
Тула, ул. Демонстрации, 134
17 декабря 2016, суббота 18.00
Вход 300 Р

В программе нового выпуска «Кино XXI век» — просмотр фильма «Планетариум» на французском языке с субтитрами и последующее обсуждение.

цирк

Тайна пирата

Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
С 17 декабря
Цена билетов: от 500 до 1200 Р

Под руководством представителя прославленной цирковой династии, обладателя двух рекордов Гиннесса Заслуженного артиста России А. Иванова — новая программа в цирке «Тайна пирата«! Классическая цирковая программа, великолепно оформленная и удивительно добрая, с каскадом уникальных цирковых трюков и с захватывающими волшебными приключениями.

а что в кино?

Представляем вашему вниманию новую порцию фильмов самых разных жанров, вышедших в прокат на этой неделе 15 декабря.

Главный герой фильма «Миссия: Неадекватна» — безработный бывший заключенный. К нему является Бог и просит отправиться в Пакистан — найти и убить Осаму бин Ладена.

Фильм ужасов «Дары смерти» расскажет о художнике Джесси, который слушает тяжёлую музыку и любит свою семью. Как и положено любителю рок-музыки, Джесси мечтал о большом доме вдали от города. А дальше всё как положено — пугающие картины и странные сущности, охотящиеся на его дочь.

Главный герой фильма «Призрачная красота» работает в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Его коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твердую почву, однако план срабатывает неожиданным для коллег образом.

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» — первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. В основе сюжета — история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

Кстати, 15 декабря в Туле открылся первый IMAX-киноеатр «Синема парк», так что совсем скоро мы сможем смотреть новинки кинематографа на огромном экране.

В нашей афише — самое полное расписание кинотеатров Тулы и области.

Галерея
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 1
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 2
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 3
Галерея
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 1
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 2
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 3
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 4
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 5
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 6
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 7
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 8
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 9
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 10
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 11
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 12
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 13
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 14
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 15
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 16
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 17
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 18
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 19
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 20
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 21
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 22
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 23
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 24
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 25
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 26
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 27
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 28
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 29
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 30
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 31
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 32
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 33
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 34
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 35
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 36
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 37
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 38
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 39
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 40
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 41
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 42
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 43
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 44
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 45
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 46
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 47
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 48
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 49
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 50
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 51
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 52
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 53
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 54
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 55
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 56
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 57
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 58
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 59
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 60
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 61
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 62
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 63
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 64
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 65
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 66
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 67
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 68
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 69
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 70
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 71
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 72
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 73
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 74
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 75
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 76
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 77
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 78
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 79
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 80
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 81
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 82
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 83
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 84
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 85
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 86
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 87
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 88
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 89
Мотомузей Леонида Зякина, Фото: 90
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Автор: Виктория Ерисковская, 15 декабря, в 16:48 +2
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Выходные в Туле

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