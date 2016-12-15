Выходные в Туле: 16-18 декабря
Бэйс-музыка, забег Дедов Морозов, селфи на мотоциклах, новая программа в цирке — на этих выходных.
Поздравляем вас с очередными выходными и желаем их провести весело! Мы составили список катков, хоккейных площадок и баз отдыха, где вы сможете в полной мере насладиться зимой. А вот и самые интересные по нашему скромному мнению события этих выходных.
Local Flava
Stechkin, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ «Ликерка Лофт»)
17 декабря 2016, суббота 21.00
Вход до 1.00 свободный
Вечеринка от Step Forward Inc. — группы заинтересованных лиц, образованной выходцами из, теперь уже легендарной, Ja. Ra Crew, и местными талантливыми мастерами фейдера и питча. Вас ждёт лучшая по мнению Step Forward бэйс-музыка. Кто такие Step Forward? Узнайте в нашем специальном материале.
Страсть, Ева и её мужчины
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
16 декабря 2016, пятница 19.00
Билеты от 1050 Р
Искрометный спектакль «Страсть, Ева и ее мужчины» любовная комедия в лучшем смысле этого слова заставляет зрителей хохотать до слез и, не отрывая глаз, следить за происходящими на сцене событиями. Постановка прямо говорит: любовь — великое чувство. У неё нет границ или предела, она способна на чудесные и одновременно ужасные вещи. Неважно, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, какое у вас материальное положение. Настоящая любовь всегда вас найдет и вскружит голову. Но иногда любовь просит плату и толкает на непредсказуемые поступки!
Забег Дедов Морозов
Центральный парк культуры и отдыха, главная сцена
17 декабря 2016, суббота 11.00
Впервые в нашем городе пройдет еще одно яркое необычное мероприятие проекта «Зима по-тульски» — Забег Дедов Морозов! Участвовать могут все желающие, независимо от возраста! Всем участникам забегов бесплатно раздадут красные колпаки, а в 12.00 на дистанцию 300 метров вокруг фонтана и шахматных фигур побегут дети.
Мотомузей
Тульский мотоциклетный музей
Тула, Харино, ул. Кольцевая, 12 (р-н п. Иншинский)
Вход от 100 Р
Тульский мотоциклетный музей «Мото Авто Арт» был создан коллекционером Зякиным Леонидом Павловичем, который собирал мотоциклы более 30 лет. В настоящий момент это крупнейший в России мотомузей, коллекция которого насчитывает уже более 270 единиц мототехники, многие из которых сохранились в единственном экземпляре во всем мире. Большая часть экспонатов — это советские мотоциклы, мопеды и трициклы периода с 1930-х по 1990-е годы, но также представлены мотоциклы других стран: Чехии, Германии и других.
Кино XXI век: Планетариум
ДКЖкино
Тула, ул. Демонстрации, 134
17 декабря 2016, суббота 18.00
Вход 300 Р
В программе нового выпуска «Кино XXI век» — просмотр фильма «Планетариум» на французском языке с субтитрами и последующее обсуждение.
Тайна пирата
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
С 17 декабря
Цена билетов: от 500 до 1200 Р
Под руководством представителя прославленной цирковой династии, обладателя двух рекордов Гиннесса Заслуженного артиста России А. Иванова — новая программа в цирке «Тайна пирата«! Классическая цирковая программа, великолепно оформленная и удивительно добрая, с каскадом уникальных цирковых трюков и с захватывающими волшебными приключениями.
Представляем вашему вниманию новую порцию фильмов самых разных жанров, вышедших в прокат на этой неделе 15 декабря.
Главный герой фильма «Миссия: Неадекватна» — безработный бывший заключенный. К нему является Бог и просит отправиться в Пакистан — найти и убить Осаму бин Ладена.
Фильм ужасов «Дары смерти» расскажет о художнике Джесси, который слушает тяжёлую музыку и любит свою семью. Как и положено любителю рок-музыки, Джесси мечтал о большом доме вдали от города. А дальше всё как положено — пугающие картины и странные сущности, охотящиеся на его дочь.
Главный герой фильма «Призрачная красота» работает в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Его коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твердую почву, однако план срабатывает неожиданным для коллег образом.
«Изгой-один: Звездные войны. Истории» — первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. В основе сюжета — история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.
Кстати, 15 декабря в Туле открылся первый IMAX-киноеатр «Синема парк», так что совсем скоро мы сможем смотреть новинки кинематографа на огромном экране.
В нашей афише — самое полное расписание кинотеатров Тулы и области.