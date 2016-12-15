Выходные в Туле: 16-18 декабря

Бэйс-музыка, забег Дедов Морозов, селфи на мотоциклах, новая программа в цирке — на этих выходных.

Поздравляем вас с очередными выходными и желаем их провести весело! Мы составили список катков, хоккейных площадок и баз отдыха, где вы сможете в полной мере насладиться зимой. А вот и самые интересные по нашему скромному мнению события этих выходных.

bass

Local Flava

Stechkin, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ «Ликерка Лофт»)

17 декабря 2016, суббота 21.00

Вход до 1.00 свободный

Вечеринка от Step Forward Inc. — группы заинтересованных лиц, образованной выходцами из, теперь уже легендарной, Ja. Ra Crew, и местными талантливыми мастерами фейдера и питча. Вас ждёт лучшая по мнению Step Forward бэйс-музыка. Кто такие Step Forward? Узнайте в нашем специальном материале.

театр

Страсть, Ева и её мужчины

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

16 декабря 2016, пятница 19.00

Билеты от 1050 Р

Искрометный спектакль «Страсть, Ева и ее мужчины» любовная комедия в лучшем смысле этого слова заставляет зрителей хохотать до слез и, не отрывая глаз, следить за происходящими на сцене событиями. Постановка прямо говорит: любовь — великое чувство. У неё нет границ или предела, она способна на чудесные и одновременно ужасные вещи. Неважно, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, какое у вас материальное положение. Настоящая любовь всегда вас найдет и вскружит голову. Но иногда любовь просит плату и толкает на непредсказуемые поступки!

новогодний спорт

Забег Дедов Морозов

Центральный парк культуры и отдыха, главная сцена

17 декабря 2016, суббота 11.00

Впервые в нашем городе пройдет еще одно яркое необычное мероприятие проекта «Зима по-тульски» — Забег Дедов Морозов! Участвовать могут все желающие, независимо от возраста! Всем участникам забегов бесплатно раздадут красные колпаки, а в 12.00 на дистанцию 300 метров вокруг фонтана и шахматных фигур побегут дети.

выставки

Мотомузей

Тульский мотоциклетный музей

Тула, Харино, ул. Кольцевая, 12 (р-н п. Иншинский)

Вход от 100 Р

Тульский мотоциклетный музей «Мото Авто Арт» был создан коллекционером Зякиным Леонидом Павловичем, который собирал мотоциклы более 30 лет. В настоящий момент это крупнейший в России мотомузей, коллекция которого насчитывает уже более 270 единиц мототехники, многие из которых сохранились в единственном экземпляре во всем мире. Большая часть экспонатов — это советские мотоциклы, мопеды и трициклы периода с 1930-х по 1990-е годы, но также представлены мотоциклы других стран: Чехии, Германии и других. кино с субтитрами

Кино XXI век: Планетариум

ДКЖкино

Тула, ул. Демонстрации, 134

17 декабря 2016, суббота 18.00

Вход 300 Р

В программе нового выпуска «Кино XXI век» — просмотр фильма «Планетариум» на французском языке с субтитрами и последующее обсуждение.

цирк

Тайна пирата

Тульский Государственный Цирк

Тула, улица Советская, 96

С 17 декабря

Цена билетов: от 500 до 1200 Р

Под руководством представителя прославленной цирковой династии, обладателя двух рекордов Гиннесса Заслуженного артиста России А. Иванова — новая программа в цирке «Тайна пирата«! Классическая цирковая программа, великолепно оформленная и удивительно добрая, с каскадом уникальных цирковых трюков и с захватывающими волшебными приключениями.

а что в кино?

Представляем вашему вниманию новую порцию фильмов самых разных жанров, вышедших в прокат на этой неделе 15 декабря.

Главный герой фильма «Миссия: Неадекватна» — безработный бывший заключенный. К нему является Бог и просит отправиться в Пакистан — найти и убить Осаму бин Ладена.

Фильм ужасов «Дары смерти» расскажет о художнике Джесси, который слушает тяжёлую музыку и любит свою семью. Как и положено любителю рок-музыки, Джесси мечтал о большом доме вдали от города. А дальше всё как положено — пугающие картины и странные сущности, охотящиеся на его дочь.

Главный герой фильма «Призрачная красота» работает в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Его коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твердую почву, однако план срабатывает неожиданным для коллег образом.

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» — первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. В основе сюжета — история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

Кстати, 15 декабря в Туле открылся первый IMAX-киноеатр «Синема парк», так что совсем скоро мы сможем смотреть новинки кинематографа на огромном экране.