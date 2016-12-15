Осталось две недели дешевой ипотеки

Дальше — без льгот: 31 декабря заканчивается программа ипотеки с господдержкой, с помощью которой в этом году было куплено порядка 90% всех «ипотечных» квартир в новостройках.

Пока никакой альтернативы льготной ипотеке не предложено, поэтому ближайшие две с небольшим недели — последний срок для тех, кто хочет воспользоваться льготным кредитом на жилье.

Нужно ли «ловить момент»?

Некоторые банки заявляют о продлении программы ипотеки с господдержкой, но суть от этого не меняется: все равно обратиться в банк и подать заявление на кредит необходимо до последнего дня 2016 года. А дальше у заемщика есть еще несколько месяцев (как правило, 3−4 месяца) на то, чтобы выбрать жилье и уладить все формальности с его покупкой.

Выдача льготных кредитов продолжится до апреля-мая 2017 года. Но, повторимся, «час икс» остается прежним — 31 декабря 2016 года.

Если опоздать и подать заявку на кредит уже в новом году — брать его придется уже по новым ставкам. Какими они будут? Аналитики прогнозируют, что банки все-таки попытаются «дотянуть» свои собственные программы до уровня господдержки, но все же предрекают, что ставки будут в районе 12−13%. Это в среднем на полтора-два процента выше ставок по льготной ипотеке — немного, но в масштабе 15−20 лет кредитования и миллионных сумм кредита — все же чувствительно для заемщика. Поэтому, если есть планы на покупку квартиры и накоплен первый взнос, лучше обратиться за ипотекой в декабре. Таким образом, заемщик «забронирует» за собой более выгодные условия кредитования по сравнению с «посленовогодними». И даже если он по тем или иным причинам передумает покупать квартиру, одобренная заявка на кредит ни к чему его не обяжет и ни к каким финансовым затратам не приведет. Как сказал представитель одного из тульских банков: «Собираетесь вы покупать жилье или нет — подайте заявку на ипотеку с господдержкой. Вдруг что-то в жизни изменится, и вы примете решение о покупке, а льготная ипотека будет у вас уже в кармане».

«Под занавес» льготной госпрограммы ряд банков объявил и о своих «льготах», снизив ставку по ипотеке с господдержкой. Если на старте программы она составляла 11,9−12% годовых, то сейчас некоторые банки предлагают ставки ниже 11%.

Также к Новому году традиционно начинают действовать и другие бонусы, в том числе денежные — в виде подарков на новоселье. Другими словами, момент для покупки жилья сейчас как нельзя более подходящий.

Будет ли подорожание?

Не только отмена ипотеки с господдержкой станет неприятным моментом для тех, кто собирается купить квартиры. Эксперты рынка утверждают: цены на жилье тоже будут расти.

Олег Моргунов, коммерческий директор компании «Владар»:

Олег Моргунов Повышение цен на недвижимость неизбежно в 2017 году. Что касается новостроек, всегда работает правило — чем ближе дата покупки квартиры к сдаче дома, тем дороже. У покупателей и в 2017 году будет выбор: взять подешевле и ждать 1−2 года или взять подороже, но заселиться чуть ли не сразу. Например, клиенты, которые взяли квартиру на ранней стадии строительства весной этого года, уже к декабрю «заработали» примерно от 75 000 до 190 000 руб. Поэтому советую узнавать в отделе продаж, когда ожидается следующее повышение цен, чтобы забронировать квартиру и закрепить за собой стоимость на нее.

Александр Корякин, генеральный директор ООО «Компания «Витэсс»:

Александр Корякин Нужно отметить, что сейчас ситуация на рынке выгодна для тех покупателей, которые тщательно выбирают для себя будущее место жительства. Благодаря большому количеству проектов можно выбрать жилье в разных районах города. И даже в рамках одного района зачастую предлагается сразу несколько новостроек, поэтому покупатель может выбрать наиболее качественный и интересный по цене вариант. Ситуация уникальна еще и с той точки зрения, что цены на дома в хороших районах стали более демократичны. Так, в южной части Тулы, в шаговой доступности от проспекта Ленина новостройки предлагаются по цене от 37 000 рублей за квадратный метр — для такого удобного района это отличное предложение.

где купить квартиру?

ЖК «Времена года»

Отдел продаж: Тула, ул. Фрунзе, 20

+7 (4872) 25-51-51

vremen.ru

Застройщик: СК «Фаворит»

Сроки сдачи: 2017 год

Застройщик ЖК «Времена года» предлагает воспользоваться действующей программой государственной поддержки ипотеки. СК «Фаворит» имеет несколько банков-партнеров, куда вы можете обратиться для оформления ипотеки с господдержкой на квартиру в жилом комплексе.

СК «Фаворит» предлагает оформить ипотеку с господдержкой с одной из самых низких процентных ставок в Туле – 8,4%, возможной благодаря ВТБ24.

«Времена Года» — это жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположенный на живописной территории возле реки Упы, вблизи крупных торговых центров и Восточного обвода. Жилой комплекс максимально комфортен для проживания. Несмотря на то, что комплекс находится недалеко от центра города, Вы сможете насладиться спокойствием и тишиной, а из окон домов Жилого Комплекса «Времена Года» будет открываться панорамный вид на город.

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«Времена Года» — единственный жилой комплекс в Туле, спроектированный по принципу «двор без машин». Концепция планировки жилого комплекса предполагает вынос парковочной зоны вынесена за пределы дворов и придомовых территорий.

Комплекс состоит из домов разной этажности (от 3 до 17 этажей), бульвара, утопающего в зелени, парковок, которые вынесены за периметр дворов. Так же запланирована благоустроенная набережная, которая является отличительной особенностью ЖК «Времена Года». Архитектурные решения идеально сочетают в себе современный дизайн, красоту и удобство для жизни.

Учитывая все преимущества, жилой комплекс «Времена года» можно назвать элитным. Но главное преимущество — доступные цены. Они начинаются от 36 000 рублей за м.кв.

ЖК «Вертикаль»

Отдел продаж: Тула, ул. Пушкинская, 55-а (1 этаж)

+7 (4872) 707−707

tula.new-city.su

Застройщик: ДК «Новый город»

Сроки сдачи: 2017 год

Жилой комплекс «Вертикаль» удачно расположен в сложившемся микрорайоне, в непосредственной близости детские сады, школы, поликлиника, спорткомплекс, остановки общественного транспорта.

Проект жилого комплекса максимально продуман и сбалансирован, так для увеличения спортивных площадок и комфорта жителей предусмотрено строительство паркинга с эксплуатируемой кровлей, на которой будет расположено поле для футбола, что одновременно позволит заниматься спортом и удобно размещать автомобили.

Дворовые пространства отводятся под места отдыха, оборудованные уютными лавочками, детские и спортивные площадки, а общественно-деловое пространство занимают магазины, рестораны, аптеки, SPA салоны, детские развивающие центры и другие объекты шаговой доступности, направленные на удовлетворение потребностей жителей комплекса.

ЖК «Кристалл»

Офис продаж: Тула, ул. Болдина, 98

8 (4872) 25-06-03

8 (919) 085-32-33

витэсс.рф

Сроки сдачи:

Дома в жилом комплексе «Кристалл» будут - это современная и удобная планировкой квартир с изолированными комнатами, санузлами, большими кухнями, с горячей водой и отоплением от модульной газовой котельной, расположенной прямо на территории жилого комплекса. Квартиры будут полностью готовы к чистовой отделке, а внутренние перегородки выполнены из газосиликатных блоков, уже установлены биметаллические радиаторы и окна из ПВХ-профиля.

На прилегающей территории жилого комплекса «Кристалл» планируется автопарковка, а также детские площадки, площадки для занятий спортом и бытовых нужд.

Рядом с ЖК «Кристалл» расположен не так давно благоустроенный Платоновский парк — здесь приятно прогуляться в любое время года, а вскоре здесь будут построены велодорожки, благоустроена парковая зона, набережная пруда, организованы детская и спортивная площадки.