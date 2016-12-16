Где в Туле купить товары для рукоделия

Хотите попробовать интересное творчество, открыть для себя новое хобби, а может, освоить новое, увлекательное и прибыльное занятие? Тогда магазины товаров для творчества и рукоделия — именно то, что вам нужно. Предлагаем несколько тульских магазинов с большим разнообразием продукции для выражения своей фантазии и создания красивых сувениров.

Анна Степановна, магазин товаров для рукоделия

Магазин «Анна Степановна» — это большой и увлекательный мир для тех, кто любит что-то мастерить.

Здесь мастера любых направлений рукоделия найдут для себя много нужного и интересного:

Бумага гофрированная

Вышивка и вязание

Декоративные элементы и украшения

Декупаж

Детское творчество

Заготовки для творчества

Изготовление игрушек

Изготовление открыток

Изготовления цветов

Квиллинг

Книги и журналы

Краски художественные

Кружево, ленты, тесьма

Лепка пластикой

Мозаика

Пенобумага (фоамиран)

Подарочная упаковка

Подарочные наборы

Пэчворк

Свадебные аксессуары

Скрапбукинг

Стразы для рукоделия

Фелтинг

Флористика

Инструменты

В «Анне Степановне» продаются материалы для скрапбукинга не только известных фирм, таких как Fleur, Stamperia, ScrapBerry`s, но также уникальные товары собственного производства: чипборды, наклейки, вырубки.

Здесь представлено более 50 различных видов уголков и бордюров, большой выбор поздравительных надписей, чипборды для оформления коробочек «Мамины сокровища» и многое другое!

А ещё в «Анне Степановне» выпустили целую серию уникальных деревянных игрушек – специально к Новому году.

Красивые ажурные украшения могут стать прекрасным дополнением к подарку для близких или добавить уюта в собственном доме.

В последние годы набирает популярность декупаж, позволяющий создавать уникальные предметы из обыденных вещей. В этом магазине представлен большой выбор текстурных паст, специализированных клеев, лаков и морилок, декупажных карт и рисовой бумаги иностранных и российских производителей. Всегда в наличии большой выбор трехслойных салфеток по 12 рублей за штуку.

Все товары можно посмотреть и купить в магазине или заказать через сайт с доставкой.

Не пропустите новогоднюю распродажу! Подробности на сайте.





Тула, пр. Ленина, 85, ТЦ Likёrka Loft, 1-й этаж, бутик 12

8 (930) 892-80-52

anna-stepanovna.ru

Группа ВК

Иголочка, магазин товаров для шитья и рукоделия

«Иголочка» предлагает своим покупателям широкий выбор товаров для рукоделия и фурнитуры для шитья. Ассортимент этого магазина постоянно расширяется, а в продажу регулярно поступают новинки. Неважно, занимаетесь ли вы рукоделием или шитьём профессионально, просто любите иногда делать что-то своими руками или впервые решили попробовать себя в интересном хобби, — смело идите в «Иголочку», ведь здесь вы сможете найти практически всё для воплощения своих задумок.

В магазине «Иголочка» представлен широкий выбор товаров для творчества и рукоделия:

Пряжа и аксессуары для вязания,

Фурнитура для шитья,

Нитки для шитья,

Ножницы,

Шнуры,

Огромный выбор пуговиц,

Наборы для вышивания в различных техниках: бисером, нитками, крестиком, гладью, лентами, в ковровой технике,

Канва для вышивания с нанесенным рисунком,

Нитки, пяльцы, станки для вышивания,

Материалы для скрапбукинга,

Всё для пэчворка,

Наборы в технике «алмазная вышивка»,

Бисер и бусины, стразы и пайетки, фурнитура для бисероплетения,

Аксессуары для флористики,

Разнообразные ленты и кружево,

Товары для декупажа,

Ну и, конечно же, иголочки.

Всего и не перечислить!

Поражающий воображение ассортимент разнообразных товаров в «Иголочке» принесёт новые идеи для творчества даже самой активной рукодельнице.

Здесь вас встретят радушные и приветливые продавцы, которые проконсультируют вас по всем возникающим вопросам и помогут подобрать нужные товары. Уютная атмосфера покупки и удобство поиска в магазине очень важны, ведь творчество начинается уже тогда, когда вы в предвкушении разыскиваете материалы и инструменты.

Каждый месяц в «Иголочке» проводятся различные акции и скидки.

А ещё на территории магазина регулярно проводятся интересные мастер-классы!

Например, ближайший мастер-класс пройдет 5 января. На нём участники научатся вышивать лентами розы.

О том, как записаться на мастер-класс, можно узнать по телефону магазина.

Тула ул. Пролетарская, 39-в

8 (4872) 42-36-02

Группа ВК

Green-Декор, флористический салон

«Green-Декор» — это салон для профессиональных флористов и декораторов, любителей прикладного искусства и для всех, кто просто хочет добавить в свою жизнь немного красоты!

Здесь вы найдёте широкий ассортимент материалов для флористики и декора, который постоянно пополняется.

Всё для творчества: материалы для создания букетов и композиций – фоамиран, гофрированная бумага, упаковочные материалы, ленты и шнуры, искусственные цветы и растения высокого качества, декоративные плоды, фрукты и овощи, раковины, грунты, инструменты и флористическая пена Oasis разных видов и многое другое.

Также в продаже имеются деревянные и фанерные заготовки для кукольной мебели, часов и панно, материалы для декупажа и скрапбукинга.

В «Green-Декор» вы можете выбрать разнообразные предметы декора, изготовленные из различных природных и искусственных материалов, которые прекрасно украсят и дополнят интерьер: кашпо и корзины, в том числе из экзотических материалов, вазы, декоративные фигуры, сезонные сувениры.

Для создания особенной атмосферы и уюта в вашем доме или офисе вы можете предложить свою собственную композицию, а флористы этого салона будут рады помочь претворить в жизнь ваши самые смелые дизайнерские идеи!

Выбирайте для себя или в подарок искусственные цветы, растения и деревья высочайшего качества, произведенные по технологии real touch, которая позволяет полностью копировать живые даже по тактильным ощущениям.

Такие растения трудно отличить от натуральных даже на ощупь!

Растения real touch изготавливают из экологичных и безвредных синтетических материалов, характеризующихся эластичностью, термостойкостью и влагостойкостью. При этом они отличаются высокой прочностью

Здесь для вас подберут самые актуальные и модные коллекции, безупречно исполненные и отвечающие самым высоким стандартам качества!

Заказывайте в Green-Декор композиции и букеты любой сложности из искусственных цветов и сухоцветов, фруктов и овощей, конфет к любому празднику.

Букеты из конфет могут быть выполнены в корзинах, коробках разного размера и разных форм либо быть в виде фигур, например корабля, зонтика, сумочки и т. д. Прекрасным и необычным подарком станет кукла в эффектном наряде из цветов и конфет.

Букеты из овощей и фруктов могут быть тематическими, например «Букет к чаю» с набором пряностей для чайной церемонии, «Новогодний сюрприз» с баночкой икры или букет «Овощная тарелка», «Фруктовая тарелка» и т. д. Такие букеты выглядят необычно, очень вкусно пахнут и всегда вызывают бурю положительных эмоций!

Внимание, акция! К наступающему Новому году и до 15 января 2017 года в «Green-Декор» для любимых покупателей действуют специальные предложения: скидка 50% на изготовление новогодних композиций, авторских ёлок и рождественских венков и скидка 20% на букетные цветы

длиной свыше 50 см.

Для получения скидки обязательно скажите, что вы узнали про эту акцию на Myslo.

Приходите в «Green-Декор» и оцените все многообразие выбора!

Тула, Красноармейский пр., 30

8 (4872) 79-29-46

green-dekortula.ru

Лоскутная Слобода







«Лоскутная Слобода» — это три направления творчества и рукоделия в одном:

1. Магазин тканей для творчества.

В этом магазине можно купить ткани для рукоделия метражом для глобальных проектов, отрезами для проектов поменьше и малюсенькими кусочками для совсем крошечных текстильных задумок. А также здесь продаются готовые работы, и мастера клуба с удовольствием принимают заказы на шитьё одеял, постельных комплектов, покрывал, подушек и многих других изделий.

2. Школа рукоделия.

В эту школу можно прийти совсем без опыта шитья. Здесь внимательные и опытные мастерицы научат вас всем премудростям и хитростям, и вы убедитесь в том, что не бывает людей, неспособных к творчеству. С занятия школы вы уйдёте с красивой готовой вещицей, которую создали сами!

3. Клуб любителей лоскутного шитья.

Клуб существует уже 6 лет, и за это время стал неоднократным участником и победителем российских и международных конкурсов и фестивалей. Мастерицы клуба постоянно совершенствуют свой уровень и всегда рады новым участникам!

Записывайтесь на курсы в школу рукоделия или вступайте в клуб любителей лоскутного шитья! Приходите в магазин и выбирайте отличные качественные ткани для рукоделия.

Адрес магазина и школы рукоделия:

Тула, ул. Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, пав. 226-227.

8 (961) 148-40-71,

8 (905) 116-42-81 (магазин).

Группы ВК:

Клуб любителей лоскутного шитья

Магазин тканей для творчества

Школа рукоделия