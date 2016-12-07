Изгой-один: Звездные войны. Истории
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 15.12.2016
Режиссер:
Гарет Эдвардс
Актеры:
Бен Мендельсон, Фелисити Джонс, Риз Ахмед, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Джимми Смитс, Форест Уитакер, Диего Луна, Донни Йен, Джеймс Эрл Джонс
Жанр:
фантастика, боевик
Продолжительноcть:
133 мин
Первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. В основе сюжета — история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.
Сегодня
Завтра
24 декабря, суббота
25 декабря, воскресенье
26 декабря, понедельник
27 декабря, вторник
28 декабря, среда
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 16:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 13:00
3D 14:05
3D 16:35
17:25
19:05
21:35
|Киносити
|
3D 10:20
11:40
12:55
14:15
3D 15:30
3D 18:05
18:50
20:40
21:35
3D 23:15
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Октябрь
|
3D 09:10
11:15
3D 16:15
3D 21:35
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 15:55
|Родина (Ясногорск)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:35
11:40
3D 13:15
3D 15:55
16:45
3D 18:35
3D 21:15
3D 23:55
|Синема Стар
|
12:30
3D 16:10
17:25
3D 21:25
|Союз (Алексин)
|
3D 14:25
3D 20:40
23:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Юность (Узловая)
|
3D 17:05
3D 21:35
3D 00:00
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 16:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 13:00
3D 14:05
3D 16:35
17:25
19:05
21:35
|Киносити
|
3D 10:20
11:40
12:55
14:15
3D 15:30
3D 18:05
18:50
20:40
21:35
3D 23:15
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Октябрь
|
3D 09:10
11:45
3D 16:10
3D 21:15
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 15:55
|Родина (Ясногорск)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:35
11:40
3D 13:15
3D 15:55
16:45
3D 18:35
3D 21:15
3D 23:55
|Синема Стар
|
12:30
3D 16:10
17:25
3D 21:25
|Союз (Алексин)
|
3D 14:25
3D 20:40
23:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Юность (Узловая)
|
3D 17:05
3D 21:35
3D 00:00
24 декабря, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:20
3D 23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 11:50
3D 15:10
3D 17:40
3D 20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 13:00
3D 14:05
3D 16:35
17:25
19:05
21:35
|Киносити
|
3D 10:30
13:05
3D 15:40
3D 18:15
20:50
21:35
3D 23:25
01:55
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Октябрь
|
3D 09:15
3D 18:00
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
3D 08:00
3D 11:40
|Родина (Ясногорск)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 13:10
3D 15:50
16:45
18:30
3D 21:15
3D 23:55
|Синема Стар
|
3D 16:05
17:30
3D 21:25
|Союз (Алексин)
|
3D 14:25
3D 20:40
23:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 11:50
3D 15:10
3D 17:40
3D 20:10
|Юность (Узловая)
|
3D 17:05
3D 21:35
3D 00:00
25 декабря, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:20
3D 23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 11:50
3D 15:10
3D 17:40
3D 20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 13:00
3D 14:05
3D 16:35
17:25
19:05
21:35
|Киносити
|
3D 10:30
13:05
3D 15:40
3D 18:15
20:50
21:35
3D 23:25
3D 02:00
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Октябрь
|
3D 09:15
3D 18:00
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
3D 08:00
3D 11:40
|Родина (Ясногорск)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 13:10
3D 15:50
16:45
18:30
3D 21:15
3D 23:55
|Синема Стар
|
3D 16:05
17:30
3D 21:25
|Союз (Алексин)
|
3D 14:25
3D 20:40
23:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 11:50
3D 15:10
3D 17:40
3D 20:10
|Юность (Узловая)
|
3D 17:05
3D 21:35
3D 00:00
26 декабря, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:20
3D 23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 13:00
3D 14:05
3D 16:35
17:25
19:05
21:35
|Киносити
|
3D 10:30
13:05
3D 15:40
3D 18:15
20:50
21:35
3D 23:25
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Октябрь
|
3D 09:10
3D 20:40
23:15
|Победа (Новомосковск)
|
3D 08:00
3D 11:40
|Родина (Ясногорск)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 13:10
3D 15:50
16:45
18:30
3D 21:15
3D 23:55
|Синема Стар
|
3D 16:05
17:30
3D 21:25
|Союз (Алексин)
|
3D 14:25
3D 20:40
23:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Юность (Узловая)
|
3D 17:05
3D 21:35
3D 00:00
27 декабря, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:20
3D 23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 13:00
3D 14:05
3D 16:35
17:25
19:05
21:35
|Киносити
|
3D 10:30
13:05
3D 15:40
3D 18:15
20:50
21:35
3D 23:25
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Октябрь
|
3D 20:25
23:50
|Победа (Новомосковск)
|
3D 08:00
3D 11:40
|Родина (Ясногорск)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 13:10
3D 15:50
16:45
18:30
3D 21:15
3D 23:55
|Синема Стар
|
3D 16:05
17:30
3D 21:25
|Союз (Алексин)
|
3D 14:25
3D 20:40
23:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Юность (Узловая)
|
3D 17:05
3D 21:35
3D 00:00
28 декабря, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:20
3D 23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 13:00
3D 14:05
3D 16:35
17:25
19:05
21:35
|Киносити
|
3D 10:30
13:05
3D 15:40
3D 18:15
20:50
21:35
3D 23:25
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Октябрь
|
3D 09:05
3D 20:35
23:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 08:00
3D 11:40
|Родина (Ясногорск)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 13:10
3D 15:50
16:45
18:30
3D 21:15
3D 23:55
|Синема Стар
|
3D 16:05
17:30
3D 21:25
|Союз (Алексин)
|
3D 14:25
3D 20:40
23:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 12:35
3D 17:05
3D 21:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 10:30
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|Юность (Узловая)
|
3D 17:05
3D 21:35
3D 00:00