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Изгой-один: Звездные войны. Истории

Изгой-один: Звездные войны. Истории

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 15.12.2016
 
Режиссер:
Гарет Эдвардс
  
Актеры:
Бен Мендельсон, Фелисити Джонс, Риз Ахмед, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Джимми Смитс, Форест Уитакер, Диего Луна, Донни Йен, Джеймс Эрл Джонс
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
133 мин
  

 

Первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. В основе сюжета — история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

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Сегодня
09:10 3D Октябрь
10:00 3D Азот (Новомосковск)
10:20 3D Киносити
10:30 3D Новая Заря (Плавск)
10:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:30 3D Кинотеатр Венёва
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
10:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15 Октябрь
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:40 Киносити
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Синема Стар
12:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:35 3D Азимут (Богородицк)
12:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:35 3D Родина (Ясногорск)
12:55 Киносити
13:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
13:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:00 3D Синема 3D (Кимовск)
13:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
13:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
13:00 3D Новая Заря (Плавск)
13:00 3D Химик (Ефремов)
13:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:00 3D Кинотеатр Венёва
13:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:15 Киносити
14:25 3D Союз (Алексин)
15:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 3D Кинотеатр Венёва
15:30 3D Синема 3D (Кимовск)
15:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 3D Новая Заря (Плавск)
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 3D Киносити
15:55 3D Победа (Новомосковск)
15:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 3D Азот (Новомосковск)
16:10 3D Синема Стар
16:15 3D Октябрь
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Юность (Узловая)
17:05 3D Азимут (Богородицк)
17:05 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:05 3D Родина (Ясногорск)
17:25 Иллизиум (Новомосковск)
17:25 Синема Стар
18:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:00 3D Кинотеатр Венёва
18:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
18:00 3D Синема 3D (Кимовск)
18:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
18:00 3D Новая Заря (Плавск)
18:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:05 3D Киносити
18:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
19:05 Иллизиум (Новомосковск)
20:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
20:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:30 3D Кинотеатр Венёва
20:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:30 3D Новая Заря (Плавск)
20:30 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Синема 3D (Кимовск)
20:40 Киносити
20:40 3D Союз (Алексин)
21:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:25 3D Синема Стар
21:35 3D Азимут (Богородицк)
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:35 Киносити
21:35 3D Родина (Ясногорск)
21:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:35 3D Октябрь
21:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:35 3D Юность (Узловая)
23:15 3D Киносити
23:40 Союз (Алексин)
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Юность (Узловая)
00:10 Киносити
Завтра
09:10 3D Октябрь
10:00 3D Азот (Новомосковск)
10:20 3D Киносити
10:30 3D Новая Заря (Плавск)
10:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:30 3D Кинотеатр Венёва
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
10:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 Киносити
11:45 Октябрь
12:30 Синема Стар
12:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:35 3D Азимут (Богородицк)
12:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:35 3D Родина (Ясногорск)
12:55 Киносити
13:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
13:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:00 3D Синема 3D (Кимовск)
13:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
13:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
13:00 3D Новая Заря (Плавск)
13:00 3D Химик (Ефремов)
13:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:00 3D Кинотеатр Венёва
13:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:15 Киносити
14:25 3D Союз (Алексин)
15:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 3D Кинотеатр Венёва
15:30 3D Синема 3D (Кимовск)
15:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 3D Новая Заря (Плавск)
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 3D Киносити
15:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 3D Победа (Новомосковск)
16:00 3D Азот (Новомосковск)
16:10 3D Синема Стар
16:10 3D Октябрь
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Юность (Узловая)
17:05 3D Азимут (Богородицк)
17:05 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:05 3D Родина (Ясногорск)
17:25 Иллизиум (Новомосковск)
17:25 Синема Стар
18:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:00 3D Кинотеатр Венёва
18:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
18:00 3D Синема 3D (Кимовск)
18:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
18:00 3D Новая Заря (Плавск)
18:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:05 3D Киносити
18:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
19:05 Иллизиум (Новомосковск)
20:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
20:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:30 3D Кинотеатр Венёва
20:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:30 3D Новая Заря (Плавск)
20:30 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Синема 3D (Кимовск)
20:40 3D Союз (Алексин)
20:40 Киносити
21:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 3D Октябрь
21:25 3D Синема Стар
21:35 3D Азимут (Богородицк)
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:35 3D Родина (Ясногорск)
21:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:35 3D Юность (Узловая)
21:35 Киносити
23:15 3D Киносити
23:40 Союз (Алексин)
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Юность (Узловая)
24 декабря, суббота
08:00 3D Победа (Новомосковск)
08:20 3D Азот (Новомосковск)
09:15 3D Октябрь
10:30 3D Новая Заря (Плавск)
10:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:30 3D Кинотеатр Венёва
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
10:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:30 3D Киносити
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
11:40 3D Победа (Новомосковск)
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:50 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:35 3D Азимут (Богородицк)
12:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:35 3D Родина (Ясногорск)
13:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
13:00 3D Синема 3D (Кимовск)
13:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
13:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
13:00 3D Новая Заря (Плавск)
13:00 3D Химик (Ефремов)
13:00 3D Кинотеатр Венёва
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:25 3D Союз (Алексин)
15:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:10 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 3D Кинотеатр Венёва
15:30 3D Синема 3D (Кимовск)
15:30 3D Новая Заря (Плавск)
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:40 3D Киносити
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Синема Стар
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Юность (Узловая)
17:05 3D Азимут (Богородицк)
17:05 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:05 3D Родина (Ясногорск)
17:25 Иллизиум (Новомосковск)
17:30 Синема Стар
17:40 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:40 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:00 3D Кинотеатр Венёва
18:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
18:00 3D Синема 3D (Кимовск)
18:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
18:00 3D Новая Заря (Плавск)
18:00 3D Октябрь
18:15 3D Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Иллизиум (Новомосковск)
20:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:10 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
20:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:30 3D Кинотеатр Венёва
20:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:30 3D Новая Заря (Плавск)
20:30 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Синема 3D (Кимовск)
20:40 3D Союз (Алексин)
20:50 Киносити
21:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:25 3D Синема Стар
21:35 3D Азимут (Богородицк)
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:35 3D Родина (Ясногорск)
21:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:35 3D Юность (Узловая)
21:35 Киносити
23:20 Октябрь
23:25 3D Киносити
23:25 3D Азот (Новомосковск)
23:40 Союз (Алексин)
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Юность (Узловая)
01:55 Киносити
25 декабря, воскресенье
08:00 3D Победа (Новомосковск)
08:20 3D Азот (Новомосковск)
09:15 3D Октябрь
10:30 3D Новая Заря (Плавск)
10:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:30 3D Кинотеатр Венёва
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
10:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Киносити
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Победа (Новомосковск)
11:50 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:50 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:35 3D Азимут (Богородицк)
12:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:35 3D Родина (Ясногорск)
13:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
13:00 3D Синема 3D (Кимовск)
13:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
13:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
13:00 3D Новая Заря (Плавск)
13:00 3D Химик (Ефремов)
13:00 3D Кинотеатр Венёва
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:25 3D Союз (Алексин)
15:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:10 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 3D Кинотеатр Венёва
15:30 3D Синема 3D (Кимовск)
15:30 3D Новая Заря (Плавск)
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:40 3D Киносити
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Синема Стар
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Юность (Узловая)
17:05 3D Азимут (Богородицк)
17:05 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:05 3D Родина (Ясногорск)
17:25 Иллизиум (Новомосковск)
17:30 Синема Стар
17:40 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:40 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:00 3D Кинотеатр Венёва
18:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
18:00 3D Синема 3D (Кимовск)
18:00 3D Октябрь
18:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
18:00 3D Новая Заря (Плавск)
18:15 3D Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Иллизиум (Новомосковск)
20:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:10 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
20:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:30 3D Кинотеатр Венёва
20:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:30 3D Новая Заря (Плавск)
20:30 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Синема 3D (Кимовск)
20:40 3D Союз (Алексин)
20:50 Киносити
21:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:25 3D Синема Стар
21:35 3D Азимут (Богородицк)
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:35 3D Родина (Ясногорск)
21:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:35 3D Юность (Узловая)
21:35 Киносити
23:20 Октябрь
23:25 3D Азот (Новомосковск)
23:25 3D Киносити
23:40 Союз (Алексин)
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Юность (Узловая)
02:00 3D Киносити
26 декабря, понедельник
08:00 3D Победа (Новомосковск)
08:20 3D Азот (Новомосковск)
09:10 3D Октябрь
10:30 3D Новая Заря (Плавск)
10:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:30 3D Кинотеатр Венёва
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
10:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Киносити
10:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Победа (Новомосковск)
12:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:35 3D Азимут (Богородицк)
12:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:35 3D Родина (Ясногорск)
13:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
13:00 3D Синема 3D (Кимовск)
13:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
13:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
13:00 3D Новая Заря (Плавск)
13:00 3D Химик (Ефремов)
13:00 3D Кинотеатр Венёва
13:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:25 3D Союз (Алексин)
15:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 3D Кинотеатр Венёва
15:30 3D Синема 3D (Кимовск)
15:30 3D Новая Заря (Плавск)
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:40 3D Киносити
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Синема Стар
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Юность (Узловая)
17:05 3D Азимут (Богородицк)
17:05 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:05 3D Родина (Ясногорск)
17:25 Иллизиум (Новомосковск)
17:30 Синема Стар
18:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:00 3D Кинотеатр Венёва
18:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
18:00 3D Синема 3D (Кимовск)
18:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
18:00 3D Новая Заря (Плавск)
18:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:15 3D Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Иллизиум (Новомосковск)
20:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
20:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:30 3D Кинотеатр Венёва
20:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:30 3D Новая Заря (Плавск)
20:30 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Синема 3D (Кимовск)
20:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:40 3D Союз (Алексин)
20:40 3D Октябрь
20:50 Киносити
21:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:25 3D Синема Стар
21:35 3D Азимут (Богородицк)
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:35 3D Родина (Ясногорск)
21:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:35 3D Юность (Узловая)
21:35 Киносити
23:15 Октябрь
23:25 3D Азот (Новомосковск)
23:25 3D Киносити
23:40 Союз (Алексин)
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Юность (Узловая)
27 декабря, вторник
08:00 3D Победа (Новомосковск)
08:20 3D Азот (Новомосковск)
10:30 3D Новая Заря (Плавск)
10:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 3D Кинотеатр Венёва
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
10:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Киносити
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Победа (Новомосковск)
12:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:35 3D Азимут (Богородицк)
12:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:35 3D Родина (Ясногорск)
13:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
13:00 3D Синема 3D (Кимовск)
13:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
13:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
13:00 3D Новая Заря (Плавск)
13:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:00 3D Химик (Ефремов)
13:00 3D Кинотеатр Венёва
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:25 3D Союз (Алексин)
15:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 3D Кинотеатр Венёва
15:30 3D Синема 3D (Кимовск)
15:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 3D Новая Заря (Плавск)
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:40 3D Киносити
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Синема Стар
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Юность (Узловая)
17:05 3D Азимут (Богородицк)
17:05 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:05 3D Родина (Ясногорск)
17:25 Иллизиум (Новомосковск)
17:30 Синема Стар
18:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:00 3D Кинотеатр Венёва
18:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
18:00 3D Синема 3D (Кимовск)
18:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
18:00 3D Новая Заря (Плавск)
18:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:15 3D Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Иллизиум (Новомосковск)
20:25 3D Октябрь
20:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
20:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:30 3D Кинотеатр Венёва
20:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:30 3D Новая Заря (Плавск)
20:30 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Синема 3D (Кимовск)
20:40 3D Союз (Алексин)
20:50 Киносити
21:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:25 3D Синема Стар
21:35 3D Азимут (Богородицк)
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:35 3D Родина (Ясногорск)
21:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:35 3D Юность (Узловая)
21:35 Киносити
23:25 3D Азот (Новомосковск)
23:25 3D Киносити
23:40 Союз (Алексин)
23:50 Октябрь
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Юность (Узловая)
28 декабря, среда
08:00 3D Победа (Новомосковск)
08:20 3D Азот (Новомосковск)
09:05 3D Октябрь
10:30 3D Новая Заря (Плавск)
10:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 3D Кинотеатр Венёва
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
10:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Киносити
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Победа (Новомосковск)
12:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:35 3D Азимут (Богородицк)
12:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:35 3D Родина (Ясногорск)
13:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
13:00 3D Синема 3D (Кимовск)
13:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
13:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
13:00 3D Новая Заря (Плавск)
13:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:00 3D Химик (Ефремов)
13:00 3D Кинотеатр Венёва
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:25 3D Союз (Алексин)
15:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 3D Кинотеатр Венёва
15:30 3D Синема 3D (Кимовск)
15:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 3D Новая Заря (Плавск)
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:40 3D Киносити
15:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Синема Стар
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 3D Юность (Узловая)
17:05 3D Азимут (Богородицк)
17:05 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:05 3D Родина (Ясногорск)
17:25 Иллизиум (Новомосковск)
17:30 Синема Стар
18:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:00 3D Кинотеатр Венёва
18:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:00 3D ДК им. Горького (Киреевск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
18:00 3D Синема 3D (Кимовск)
18:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
18:00 3D Новая Заря (Плавск)
18:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:15 3D Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Иллизиум (Новомосковск)
20:30 3D ДК им. Горького (Киреевск)
20:30 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:30 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:30 3D Кинотеатр Венёва
20:30 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:30 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:30 3D Новая Заря (Плавск)
20:30 3D Химик (Ефремов)
20:30 3D Синема 3D (Кимовск)
20:35 3D Октябрь
20:40 3D Союз (Алексин)
20:50 Киносити
21:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:25 3D Синема Стар
21:35 3D Азимут (Богородицк)
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:35 3D Родина (Ясногорск)
21:35 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:35 3D Юность (Узловая)
21:35 Киносити
23:10 Октябрь
23:25 3D Азот (Новомосковск)
23:25 3D Киносити
23:40 Союз (Алексин)
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Юность (Узловая)
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