Дары смерти

Страна: США, 2015

Премьера: в РФ 15.12.2016

Режиссер: Шон Бирн

Актеры: Итэн Эмбри, Шири Эпплби, Кьяра Гласко, Прюитт Тэйлор Винс, Крэйг Най, Марко Перелья, Орайн Ланда, Милинда Ройер, Тони Амендола, Дебора Эбботт

Жанр: ужасы, мистика

Продолжительноcть: 90 мин

Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины — жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, которое в разных сущностях проникает в этот мир и забирает детей. Ведь дети — самые желанные для дьявола дары. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь Зои.