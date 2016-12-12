Дары смерти
Страна:
США, 2015
Премьера:
в РФ 15.12.2016
Режиссер:
Шон Бирн
Актеры:
Итэн Эмбри, Шири Эпплби, Кьяра Гласко, Прюитт Тэйлор Винс, Крэйг Най, Марко Перелья, Орайн Ланда, Милинда Ройер, Тони Амендола, Дебора Эбботт
Жанр:
ужасы, мистика
Продолжительноcть:
90 мин
Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины — жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, которое в разных сущностях проникает в этот мир и забирает детей. Ведь дети — самые желанные для дьявола дары. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь Зои.
24 декабря, суббота
|21:00
|ДКЖкино
25 декабря, воскресенье
|21:00
|ДКЖкино
26 декабря, понедельник
|21:20
|ДКЖкино
27 декабря, вторник
|21:20
|ДКЖкино
28 декабря, среда
|22:05
|ДКЖкино