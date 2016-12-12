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Дары смерти

Дары смерти

Страна:
США, 2015
 
Премьера:
в РФ 15.12.2016
 
Режиссер:
Шон Бирн
  
Актеры:
Итэн Эмбри, Шири Эпплби, Кьяра Гласко, Прюитт Тэйлор Винс, Крэйг Най, Марко Перелья, Орайн Ланда, Милинда Ройер, Тони Амендола, Дебора Эбботт
  
Жанр:
ужасы, мистика
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

 

Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины — жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, которое в разных сущностях проникает в этот мир и забирает детей. Ведь дети — самые желанные для дьявола дары. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь Зои.

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