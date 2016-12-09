Миссия: Неадекватна

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 15.12.2016

Режиссер: Ларри Чарльз

Актеры: Николас Кейдж, Дэнис О’Хэр, Венди МакЛендон-Кови, Рассел Брэнд, Рэйн Уилсон, Фиона Врум, Уилл Сассо, Пол Шеер, Хилари Джардин, Адриан Мартинес

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 92 мин

Главный герой фильма — безработный бывший заключенный. К нему является Бог и просит отправиться в Пакистан — найти и убить Осаму бин Ладена.