Миссия: Неадекватна
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 15.12.2016
Режиссер:
Ларри Чарльз
Актеры:
Николас Кейдж, Дэнис О’Хэр, Венди МакЛендон-Кови, Рассел Брэнд, Рэйн Уилсон, Фиона Врум, Уилл Сассо, Пол Шеер, Хилари Джардин, Адриан Мартинес
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
92 мин
Главный герой фильма — безработный бывший заключенный. К нему является Бог и просит отправиться в Пакистан — найти и убить Осаму бин Ладена.
Сегодня
|14:00
|Киносити
Завтра
|14:00
|Киносити
24 декабря, суббота
|14:00
|Киносити
25 декабря, воскресенье
|14:00
|Киносити
26 декабря, понедельник
|14:00
|Киносити
27 декабря, вторник
|14:00
|Киносити
28 декабря, среда
|14:00
|Киносити