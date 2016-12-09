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Миссия: Неадекватна

Миссия: Неадекватна

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 15.12.2016
 
Режиссер:
Ларри Чарльз
  
Актеры:
Николас Кейдж, Дэнис О’Хэр, Венди МакЛендон-Кови, Рассел Брэнд, Рэйн Уилсон, Фиона Врум, Уилл Сассо, Пол Шеер, Хилари Джардин, Адриан Мартинес
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

 

Главный герой фильма — безработный бывший заключенный. К нему является Бог и просит отправиться в Пакистан — найти и убить Осаму бин Ладена.

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