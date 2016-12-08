Призрачная красота
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 15.12.2016
Режиссер:
Дэвид Фрэнкел
Актеры:
Уилл Смит, Кира Найтли, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Хелен Миррен, Наоми Харрис, Майкл Пенья, Кайли Роджерс, Энрике Мурсиано, Тосико Онидзава
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
94 мин
Главный герой работает в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Его коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твердую почву, однако план срабатывает неожиданным для коллег образом.
Сегодня
|12:00
|Киносити
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:50
|Киносити
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|19:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
|Победа (Новомосковск)
|00:10
|Киносити
Завтра
|12:00
|Киносити
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:50
|Киносити
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|19:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
|Победа (Новомосковск)
|00:10
|Киносити
24 декабря, суббота
|12:00
|Киносити
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|19:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
25 декабря, воскресенье
|12:00
|Киносити
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|19:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|02:30
|Победа (Новомосковск)
26 декабря, понедельник
|12:00
|Киносити
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|19:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|02:30
|Победа (Новомосковск)
27 декабря, вторник
|12:00
|Киносити
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|19:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|02:30
|Победа (Новомосковск)
28 декабря, среда
|12:00
|Киносити
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|19:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|02:30
|Победа (Новомосковск)
29 декабря, четверг
|00:10
|Киносити
|02:30
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:30
19:55
|Киносити
|
12:00
16:50
19:35
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:20
|Союз (Алексин)
|
21:50
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:30
19:55
|Киносити
|
12:00
16:50
19:35
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:20
|Союз (Алексин)
|
21:50
24 декабря, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:30
19:55
|Киносити
|
12:00
19:35
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:30
|Союз (Алексин)
|
21:50
25 декабря, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:30
19:55
|Киносити
|
12:00
19:35
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
02:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:30
|Союз (Алексин)
|
21:50
26 декабря, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:30
19:55
|Киносити
|
12:00
19:35
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
02:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:30
|Союз (Алексин)
|
21:50
27 декабря, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:30
19:55
|Киносити
|
12:00
19:35
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
02:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:30
|Союз (Алексин)
|
21:50
28 декабря, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:30
19:55
|Киносити
|
12:00
19:35
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
02:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:30
|Союз (Алексин)
|
21:50
29 декабря, четверг
|Киносити
|
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
02:30