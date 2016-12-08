Призрачная красота

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 15.12.2016

Режиссер: Дэвид Фрэнкел

Актеры: Уилл Смит, Кира Найтли, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Хелен Миррен, Наоми Харрис, Майкл Пенья, Кайли Роджерс, Энрике Мурсиано, Тосико Онидзава

Жанр: драма

Продолжительноcть: 94 мин

Главный герой работает в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Его коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твердую почву, однако план срабатывает неожиданным для коллег образом.