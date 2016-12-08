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Призрачная красота

Призрачная красота

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 15.12.2016
 
Режиссер:
Дэвид Фрэнкел
  
Актеры:
Уилл Смит, Кира Найтли, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Хелен Миррен, Наоми Харрис, Майкл Пенья, Кайли Роджерс, Энрике Мурсиано, Тосико Онидзава
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

 

Главный герой работает в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Его коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твердую почву, однако план срабатывает неожиданным для коллег образом.

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Сегодня
12:00 Киносити
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
16:50 Киносити
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
19:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Союз (Алексин)
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 Победа (Новомосковск)
00:10 Киносити
Завтра
12:00 Киносити
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
16:50 Киносити
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
19:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Союз (Алексин)
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 Победа (Новомосковск)
00:10 Киносити
24 декабря, суббота
12:00 Киносити
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
19:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Союз (Алексин)
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
25 декабря, воскресенье
12:00 Киносити
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
19:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Союз (Алексин)
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
02:30 Победа (Новомосковск)
26 декабря, понедельник
12:00 Киносити
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
19:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Союз (Алексин)
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
02:30 Победа (Новомосковск)
27 декабря, вторник
12:00 Киносити
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
19:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Союз (Алексин)
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
02:30 Победа (Новомосковск)
28 декабря, среда
12:00 Киносити
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
19:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Союз (Алексин)
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
02:30 Победа (Новомосковск)
29 декабря, четверг
00:10 Киносити
02:30 Победа (Новомосковск)
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