Тайна пирата

Под руководством представителя прославленной цирковой династии, обладателя двух рекордов Гиннесса Заслуженного артиста России А. Иванова — новая программа в цирке!

Классическая цирковая программа, великолепно оформленная и удивительно добрая, с каскадом уникальных цирковых трюков и с захватывающими волшебными приключениями.

В цирковом Новогоднем представлении: Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, эксцентрики и задорные клоуны! А также дрессированные животные: Медведи-канатоходцы, лошади, собачки, обезьянки, кошки и милые пони.

Вас ожидает море смеха и океан хорошего настроения на весь будущий год!

Цена билетов: от 500 до 1200 Р.

Телефоны для справок: 8−4872−31−12−98, 8−910−166−37−47.

circus-tula.ru