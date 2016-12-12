Тайна пирата
Под руководством представителя прославленной цирковой династии, обладателя двух рекордов Гиннесса Заслуженного артиста России А. Иванова — новая программа в цирке!
Классическая цирковая программа, великолепно оформленная и удивительно добрая, с каскадом уникальных цирковых трюков и с захватывающими волшебными приключениями.
В цирковом Новогоднем представлении: Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, эксцентрики и задорные клоуны! А также дрессированные животные: Медведи-канатоходцы, лошади, собачки, обезьянки, кошки и милые пони.
Вас ожидает море смеха и океан хорошего настроения на весь будущий год!
Цена билетов: от 500 до 1200 Р.
Телефоны для справок: 8−4872−31−12−98, 8−910−166−37−47.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
24 декабря 2016, суббота
13:00
24 декабря 2016, суббота
17:00
25 декабря 2016, воскресенье
13:00