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Тайна пирата

Тайна пирата

Под руководством представителя прославленной цирковой династии, обладателя двух рекордов Гиннесса Заслуженного артиста России А. Иванова — новая программа в цирке!

Классическая цирковая программа, великолепно оформленная и удивительно добрая, с каскадом уникальных цирковых трюков и с захватывающими волшебными приключениями.

В цирковом Новогоднем представлении: Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, эксцентрики и задорные клоуны! А также дрессированные животные: Медведи-канатоходцы, лошади, собачки, обезьянки, кошки и милые пони.

Вас ожидает море смеха и океан хорошего настроения на весь будущий год!

Цена билетов: от 500 до 1200 Р.

Телефоны для справок: 8−4872−31−12−98, 8−910−166−37−47.

circus-tula.ru

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
24 декабря 2016, суббота
13:00
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24 декабря 2016, суббота
17:00
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25 декабря 2016, воскресенье
13:00
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