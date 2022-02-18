Александр Серов, «Поющие гитары» и Лыжня Веденина: выходные в Туле 18-20 февраля
А еще выставка собак, концерт группы «Бригадный Подряд», cоревнования по постройке снежных хижин, цикл показов российского короткометражного кино и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Александр Серов
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.
18 февраля в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Серов.
Поющие гитары
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 800 руб.
Лыжня Веденина-2022
Где: Физкультурно-оздоровительный центр.
19 февраля в Дубне пройдут традиционные областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Веденина».
Бригадный Подряд
Где: Backstage.
Стоимость: 900 руб.
20 февраля на сцене клуба Backstage с большим концертом выступит группа «Бригадный Подряд».
Соревнования по постройке снежных хижин
Где: Тульский кремль.
Регистрация по ссылке.
19 февраля в Тульском кремле пройдут соревнования по постройке снежных хижин.
Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии
Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: 350 руб.
20 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии.
Выставка собак «Чемпионат города мастеров»
Где: Спорткомплекс «Патриот».
20 февраля в спорт-комплексе «Патриот» пройдет выставка собак «Чемпионат города мастеров».
«Академия Михайлова» – «Русские витязи»
Где: Ледовый дворец.
18 февраля в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против «Русских витязей» из Подольска.
Цикл показов российского короткометражного кино
Где: Центр семейной истории.
Регистрация по ссылке.
19 февраля Центр семейной истории совместно с ведущей российской компанией по фестивальному продвижению CINEPROMO продолжает цикл показов российского короткометражного кино.
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Где: Дом Дворянского собрания.
Стоимость: от 500 руб.
19 февраля в Колонном зале Дворянского собрания выступит обладательница Гран-при и лауреат престижных конкурсов вокалистов им. Ф.И. Шаляпина — Ольга Невская.
В этот вечер прозвучат как хрупкая и нежная романсовая лирика, так и зажигательные ритмы цыганских романсов.
Маленькие трагедии
Где: Тульский камерный драматический театр.
18 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А. С. Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».
Падение Луны
The Beatles: Get Back — Концерт на крыше
С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.
Хороших выходных!