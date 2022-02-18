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Александр Серов, «Поющие гитары» и Лыжня Веденина: выходные в Туле 18-20 февраля

Александр Серов, «Поющие гитары» и Лыжня Веденина: выходные в Туле 18-20 февраля

А еще выставка собак, концерт группы «Бригадный Подряд», cоревнования по постройке снежных хижин, цикл показов российского короткометражного кино и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Александр Серов

Когда: 18 февраля, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.

Александр Серов

18 февраля в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Серов

 

Поющие гитары

Когда: 20 февраля, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 800 руб.

Поющие гитары

20 февраля в Городском концертном зале выступит ансамбль «Поющие гитары».
 

Лыжня Веденина-2022

Когда: 19 февраля, суббота, 12.00.

Где: Физкультурно-оздоровительный центр.

Лыжня Веденина-2022

19 февраля в Дубне пройдут традиционные областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Веденина».

 

Бригадный Подряд

Когда: 20 февраля, воскресенье, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 900 руб.

Бригадный Подряд

20 февраля на сцене клуба Backstage с большим концертом выступит группа «Бригадный Подряд».

Короли вселенского панк-рока с берегов Невы представляют новые хиты, новую программу и, конечно, свои известные песни. 
 

Соревнования по постройке снежных хижин

Когда: 19 февраля, суббота, 18.00.

Где: Тульский кремль.
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Соревнования по постройке снежных хижин

19 февраля в Тульском кремле пройдут соревнования по постройке снежных хижин

 

Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии

Когда: 20 февраля, воскресенье, 09.00.

Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: 350 руб.

Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии

20 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии.

 

Выставка собак «Чемпионат города мастеров»

Когда: 20 февраля, воскресенье, 10.00.

Где: Спорткомплекс «Патриот».

Выставка собак «Чемпионат города мастеров»

20 февраля в спорт-комплексе «Патриот» пройдет выставка собак «Чемпионат города мастеров». 

 

«Академия Михайлова» – «Русские витязи»

Когда: 18 февраля, пятница, 19.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» – «Капитан»

18 февраля в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против «Русских витязей» из Подольска.

 

Цикл показов российского короткометражного кино

Когда: 19 февраля, суббота, 16.00.

Где: Центр семейной истории.
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Цикл показов российского короткометражного кино

19 февраля Центр семейной истории совместно с ведущей российской компанией по фестивальному продвижению CINEPROMO продолжает цикл показов российского короткометражного кино.

В субботу состоится третий показ авторских короткометражных лент четырех российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.
 

Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»

Когда: 19 февраля, суббота, 17.00.

Где: Дом Дворянского собрания.
Стоимость: от 500 руб.

Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»

19 февраля в Колонном зале Дворянского собрания выступит обладательница Гран-при и лауреат престижных конкурсов вокалистов им. Ф.И. Шаляпина — Ольга Невская

В этот вечер прозвучат как хрупкая и нежная романсовая лирика, так и зажигательные ритмы цыганских романсов.

 

Маленькие трагедии

Когда: 18 февраля, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Маленькие трагедии

18 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А. С. Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».

 
 
 
а что в кино?

Падение Луны

С 3 февраля готовьтесь испытать бурю эмоций от просмотра новой картины заслуженного мастера фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Смогут ли жители Земли предотвратить катастрофу и узнать, что скрывается на темной стороне нашего спутника?
 

The Beatles: Get Back — Концерт на крыше

С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:18 0
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