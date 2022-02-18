Александр Серов, «Поющие гитары» и Лыжня Веденина: выходные в Туле 18-20 февраля

Короли вселенского панк-рока с берегов Невы представляют новые хиты, новую программу и, конечно, свои известные песни.

18 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль « Маленькие трагедии » по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А. С. Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».

19 февраля в Колонном зале Дворянского собрания выступит обладательница Гран-при и лауреат престижных конкурсов вокалистов им. Ф.И. Шаляпина — Ольга Невская . В этот вечер прозвучат как хрупкая и нежная романсовая лирика, так и зажигательные ритмы цыганских романсов.

18 февраля в Ледовом дворце в рамках МХЛ « Академия Михайлова » сыграет против « Русских витязей » из Подольска.

Падение Луны

С 3 февраля готовьтесь испытать бурю эмоций от просмотра новой картины заслуженного мастера фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Смогут ли жители Земли предотвратить катастрофу и узнать, что скрывается на темной стороне нашего спутника?

The Beatles: Get Back — Концерт на крыше

С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.