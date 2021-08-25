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Александр Серов

Александр Серов

18 февраля в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Серов. Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»?

Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых
балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с
замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством.
Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах.
 
Публика с восторгом встречает каждую песню в его исполнении. Билеты на
Александра Серова – это настоящий подарок для многих зрителей. Творчество этого певца занимает особое место на российской эстраде.
Впервые на большую сцену артист вышел в 1983 году в популярной
телевизионной передаче «Шире круг». С тех пор каждая его встреча с публикой становится ярким и запоминающимся событием, подарком, сюрпризом для каждого слушателя.
 
Стоит сказать об одной особенности этого исполнителя. Когда он выступает, то каждый в зале чувствует, что поет артист именно для него.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
18 февраля 2022, пятница
19:00
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Касса
ATL
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
ГУДТАЙМС
Купить билет
7 марта, понедельник 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дави на газ (Сектор газа)
Купить билет
11 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Пилот
Купить билет
17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Александр Серов
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18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
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