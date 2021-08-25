Александр Серов
18 февраля в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Серов. Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»?
Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых
балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с
замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством.
Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах.
Публика с восторгом встречает каждую песню в его исполнении. Билеты на
Александра Серова – это настоящий подарок для многих зрителей. Творчество этого певца занимает особое место на российской эстраде.
Впервые на большую сцену артист вышел в 1983 году в популярной
телевизионной передаче «Шире круг». С тех пор каждая его встреча с публикой становится ярким и запоминающимся событием, подарком, сюрпризом для каждого слушателя.
Стоит сказать об одной особенности этого исполнителя. Когда он выступает, то каждый в зале чувствует, что поет артист именно для него.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
18 февраля 2022, пятница
19:00
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽