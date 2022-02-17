Лыжня Веденина-2022

19 февраля в Дубне в районе Физкультурно-оздоровительного центра пройдут традиционные областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Веденина».



Участникам предстоит преодолеть дистанции 1 км, 3 км, 5 км или 10 км классическим стилем. Торжественное открытие соревнований — в 11.30, начало — в 12.00. Подать заявки на участие можно на электронную почту lkstart71@mail.ru.