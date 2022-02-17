Лыжня Веденина-2022
19 февраля в Дубне в районе Физкультурно-оздоровительного центра пройдут традиционные областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Веденина».
Участникам предстоит преодолеть дистанции 1 км, 3 км, 5 км или 10 км классическим стилем. Торжественное открытие соревнований — в 11.30, начало — в 12.00. Подать заявки на участие можно на электронную почту lkstart71@mail.ru.
Где и когда?
19 февраля 2022, суббота
12:00
11 марта, пятница 21:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽