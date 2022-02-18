Домашние роды: пять причин отказаться от этой идеи

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Дома и стены помогают – это верно, но только не в случае с родами.

Последний громкий случай домашних родов с неблагоприятным исходом в Тульской области произошел в 2019 году.

Бороться за жизнь рожденной в домашних условиях девочки из Ясногорска пришлось врачам Ступинско й ЦРБ. Ребенка привез сосед роженицы на личном транспорте спустя два часа после домашних родов. У матери девочки это уже третий ребенок. Второго малыша женщина тоже рожала дома.

По словам врачей, состояние ребенка было тяжелым: девочка появилась на свет на 35-й неделе беременности, у нее диагностировали внутриамниотическую инфекцию, внутриутробную пневмонию, гипотермию, недоношенность, малую массу тела при рождении и задержку внутриутробного развития третьей степени. Рост малышки был всего 41 см, а вес — 1700 гр. Пуповина ребенка была завязана узлом…

Врачам удалось стабилизировать состояние новорожденной, после чего ее доставили в областной перинатальный центр, где продолжили лечение.

Врачи говорят, что роды в домашних условиях — не лучшее решение. Велик риск тяжелых, неприятных и даже трагических последствий.

О том, почему не стоит рожать дома, Myslo поговорил с Игорем Копыриным, заместителем главного врача по лечебной работе Родильного дома № 1 г. Тулы.

- Количество запланированных заранее домашних родов сокращается год от года. И тем не менее они есть. Не могу сказать, что все они проходят тяжело или приводят к патологии, но это — всегда риск и для матери, и для ребенка, — отметил Игорь Юрьевич.

1. Кровотечение

Процесс рождения ребенка не обходится без кровопотери. Если все идет хорошо, она не превышает 250−400 мл. Но если кровотечение более существенное, требуется срочная помощь. Родные, которые в этот момент находятся рядом с роженицей, в большинстве случаев не могут экстренно принять необходимые меры.

- При кровотечении надо действовать быстро. В стенах роддома помощь не заставит себя ждать. Если же роды проходят вне медучреждения, то велик риск различных осложнений вплоть до летального исхода. Пока женщина или те, кто рядом с ней, поймут, что кровопотеря серьезная, пока позвонят в скорую, пока та приедет — это упущенное время. Врач сразу оценит состояние женины и своевременно окажет первую помощь, — поясняет Игорь Копырин.

2. Детская реанимация

Спокойная, здоровая беременность — залог, но не гарантия того, что роды пройдут гладко. В большинстве случаев — да, беременность без осложнений разрешится естественно и потребуется лишь контроль со стороны врачей. Но процесс рождения не предсказуем. Поэтому приехать рожать в роддом, чтобы позаботиться о будущем малыше, будет совершенно не лишним.

- Если ребенок рождается в состоянии асфиксии, например, совместная работа неонатологов и реаниматологов позволяет сохранить младенцу жизнь. Показанием к началу реанимационных мероприятий является отсутствие сердечной и дыхательной активности у ребенка. В родзалах есть необходимое оборудование и препараты, которые применяются в соответствии с определенным алгоритмом. Тут важно все: от правильного положения тела ребенка в процессе реанимационных действий до четкости исполнения манипуляций на всех этапах. Попытка оказать новорожденному первую помощь при отсутствии медицинских знаний может привести к печальным последствиям.

3. Экстренное кесарево

Предсказать заранее, как у той или иной женщины пройдут роды, заранее нельзя. В некоторых случаях для успешного разрешения беременности могут потребоваться более сложные манипуляции вплоть до оперативного вмешательства.

Сегодня у врачей широкий арсенал оборудования, которое в режиме реального времени мониторит состояние плода и женщины. При наличии показаний к операции ее можно провести быстро и исключить патологии у ребенка и осложнения у матери. В случае же домашних родов женщина может не успеть вовремя попасть к медикам, и тогда есть большая вероятность летального исхода для малыша или матери. Не стоит рисковать, когда речь идет о жизни.

4. Осложнения

После родов женщине и ребенку требуется медицинский осмотр.

- Врач должен убедиться, что плацента полностью вышла и в матке не осталось ее частей. В противном случае это грозит обернуться воспалениями, кровотечениями и другими более серьезными осложнениями. Также важно сразу после родов проверить целостность родовых путей, в случае необходимости наложить швы. Родившая только что женщина не может правильно оценить свое состояние. Именно поэтому и нужен врачебный осмотр.

5. Домашние условия можно создать и в роддоме

В готовящемся к открытию Тульском областном перинатальном центре будут созданы условия для принятия родов в любых желаемых женщиной условиях.

- Мы поддерживаем идеи партнерских родов; по статистике, они проходят с меньшими осложнениями, а женщина, ощущая поддержку, легче переживает весь процесс. Сейчас в старом здании роддома № 1 возможны только партнерские роды и роды с доулой. В новом же здании Перинатального центра будут родзалы семейного типа, где рядом с женщиной смогут находиться ее близкие и доула. Также появится возможность принятия родов в воде. Благодаря этому после открытия Перинатального центра просто не будет необходимости рожать дома, чтобы почувствовать поддержку близких, когда это можно сделать безопасно и под контролем медиков, — заключил Игорь Юрьевич.