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Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии

Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии

20 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии.

 
Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
20 февраля 2022, воскресенье
09:00
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Сказки Чёрного Города
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10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
Zivert
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26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Марко Поло
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12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Лабов'SKY JAM
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5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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