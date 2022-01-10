Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии
20 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
20 февраля 2022, воскресенье
09:00
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽