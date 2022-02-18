Шальная пуля, деньги в кетчупе и романтика поездов: как работает транспортная полиция Тулы

Быть готовым в любую минуту отправиться в дорогу под стук колес – это про сотрудников линейного отдела полиции. Их рабочий день может начаться в Туле, а закончиться где угодно: в Санкт-Петербурге, Белгороде или вовсе в Дагестане. Все зависит от того, откуда потерпевшие.

- Каждый отдел транспортной полиции работает по всей России. Распределение по территориальной принадлежности зависит лишь от того, где потерпевшие поймут, что стали жертвой злоумышленников, и напишут заявление в полицию. А место совершения преступления может быть при этом где угодно, — рассказывает заместитель начальника полиции по оперативной работе ЛО МВД России на станции Тула, подполковник полиции Алексей Мануев.

Алексей работает в линейном отделе с 1995 года. Пришел на службу сразу после окончания военной кафедры института.

- Я учился в политехе на инженера и планировал работать в оружейном производстве. Но в те годы в стране была полная разруха. На заводы не брали; да если и брали, то платили копейки. Знакомый предложил пойти тогда еще в милицию, здесь зарплата была выше в 7 раз, чем на заводе. Пришел в звании лейтенанта оперуполномоченным в уголовный розыск. В те годы многие сотрудники не имели изначально юридического образования, поэтому эту часть изучал, уже работая.

Несмотря на опасность, работа быстро затянула.

- Учителя у меня были отличные, многие из них работали долгие годы и имели колоссальный опыт, — добавляет Алексей Мануев.

Одни из самых частых преступлений в поездах и в те годы, и сейчас — кражи. В 90-е объектом посягательства в основном становились деньги и ценные вещи.

- Поездов тогда было очень много, они ходили буквально, как трамваи. В сутки проходило до 120 поездов; представьте, сколько в каждом из них ехало пассажиров. Самыми частыми преступлениями были кражи. Тогда еще ж не было сотовых телефонов и пластиковых карт, поэтому люди везли наличные деньги и вещи. Вот это и становилось объектом для воров.

Зачастую злоумышленники под предлогом дружеских разговоров втирались в доверие к жертвам, выпивали с ними. Последние под действием алкоголя расслаблялись, рассказывали, что везут, сколько заработали, а на утро обнаруживали, что их обокрали.

- Вычислять воришку приходилось только личным сыском, применяя весь арсенал смекалки. Так, был случай: моряк возвращался со службы домой. С собой у него было 600 долларов; на утро просыпается — денег нет. Вычислили злоумышленников, но они отнекиваются и не сознаются. Личный досмотр тоже не дал результата — нет у них денег. Тут смотрю — на столе стоит бутылка с кетчупом. Открыл ее — под крышкой нет ничего, внутри кетчуп. Вроде бы все в порядке. И тут решил его взболтать. Слышу, что-то внутри есть, помимо кетчупа. Оказалось, что злоумышленники успели скрутить деньги, запаять их в пакете и спрятать в бутылке с кетчупом.

Еще один бич 90-х — кражи меди.

- Злоумышленников интересовали медные перемычки, что установлены в дросселях сигнальных светофоров. В сутки доходило до 10 фактов краж. Первое преступление, которое я раскрыл, как раз было связано с кражей металла. Сидел ночью в засаде, когда диспетчер сообщил об очередном факте. Подъехала электричка, я в кабину машиниста запрыгнул, и поехали. Буквально через километр увидели следы — была зима. Вышел, дошел до дачного кооператива, а там два товарища сидят, уже зачищают провода. Задержал их. Мне тогда за это премию дали в 90 рублей.

Алексей Мануев отмечает, что сегодня фактов краж намного меньше. Хотя все равно случаются. Из недавнего — кража ботинок. Выходя из поезда, мужчина прихватил чужую обувь, пока владелец спал. Но вора удалось быстро вычислить.

- Камеры существенно повысили безопасность проезда на железнодорожном транспорте. Количество преступлений снизилось, а те, что совершаются, удается быстро раскрыть.

Более тяжкие преступления, к счастью, случаются не так часто.

- Был случай: прибыл поезд, в тамбуре лежит мужчина. Осмотрели — скончался от пулевого ранения. Пассажиры ничего не слышали, все было тихо. Подняли по тревоге все опергруппы. Одна уехала в Питер, откуда прибыл поезд, чтобы там отрабатывать; мы в Туле начинаем выяснять. Прочесываем перегоны, пешком обходим все пути; хорошо, это лето было. На переезде в Житово под Щекино дежурный рассказывает, что слышал выстрелы. Начинаем выяснять, что да как. Оказывается: гуляла пьяная компания в частном доме метрах в 200-х от железной дороги. Один товарищ решил похвалиться, что у него есть пистолет. Отправились в посадку, что рядом расположена, и он стрельнул в сторону железной дороги. Шальная пуля угодила в самое сердце человеку, который стоял в тамбуре в проезжавшем мимо поезде. Товарищи эти потом бегали от нас долго, но всех поймали и осудили.

С травмами на железной дороге тоже не всегда все очевидно.

- На железнодорожных путях на Косой горе находим труп с признаками железнодорожной травмы. Поезд, сбивший его, невозможно установить, тело отправляем на экспертизу для подтверждения гибели под колесами поезда. Неожиданно для нас эксперт заявляет, что мужчина погиб не под колесами поезда: у него семь ножевых ранений в районе горла. Его убили и тело бросили на железную дорогу, чтобы скрыть следы преступления. Подозреваемого быстро установили, а вот на его поимку потребовалось время. Помогла оперская удача. Вышедший первый день из отпуска сотрудник во время патрулирования улиц заметил подозреваемого на остановке общественного транспорта и задержал его.

И таких историй у подполковника полиции много. Он отмечает, что сейчас себя уже не представляет нигде, кроме работы в полиции.

- Наша работа — это своеобразная романтика. Ты никогда не знаешь, где закончится твой день. Ты можешь прийти на службу с утра, а вечером уже ехать на другой конец страны, потому что оттуда потерпевшие. Всю страну я конечно не объехал, но много где побывал благодаря службе.

Коллегам в праздник Алексей Мануев желает здоровья, оперской удачи, а пассажирам — мирной дороги.