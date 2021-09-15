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Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»

Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»

19 февраля в Колонном зале Дворянского собрания выступит обладательница Гран-при и лауреат престижных конкурсов вокалистов им. Ф.И. Шаляпина — Ольга Невская. В этот вечер прозвучат как хрупкая и нежная романсовая лирика, так и зажигательные ритмы цыганских романсов.

 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт Ольги Невской перенесен на 19 февраля. 

 

В программе: «Только раз бывает в жизни встреча», «Не уходи, побудь со мной», «Под чарующей лаской твоею», «В лунном сиянии», «Дни за днями катятся», «Всё, что было» и многие другие.
 
В концерте принимают участие:
 
Ольга Невская? – певица, исполняющая весь жанровый спектр романса: старинный, современный, городской, классический и другие. Серебристый тембр голоса и неповторимый стиль стали залогом успеха талантливой певицы.
 
Артисты театра Музыки и Поэзии п/р Елены Камбуровой:
 
  • Дмитрий Мальцев (рояль);
  • Вячеслав Голиков (гитара).
 
Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
19 февраля 2022, суббота
17:00
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11 марта, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Пилот
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17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Гран-КуражЪ
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3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
ATL
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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