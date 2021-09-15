Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
19 февраля в Колонном зале Дворянского собрания выступит обладательница Гран-при и лауреат престижных конкурсов вокалистов им. Ф.И. Шаляпина — Ольга Невская. В этот вечер прозвучат как хрупкая и нежная романсовая лирика, так и зажигательные ритмы цыганских романсов.
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт Ольги Невской перенесен на 19 февраля.
В программе: «Только раз бывает в жизни встреча», «Не уходи, побудь со мной», «Под чарующей лаской твоею», «В лунном сиянии», «Дни за днями катятся», «Всё, что было» и многие другие.
В концерте принимают участие:
Ольга Невская? – певица, исполняющая весь жанровый спектр романса: старинный, современный, городской, классический и другие. Серебристый тембр голоса и неповторимый стиль стали залогом успеха талантливой певицы.
Артисты театра Музыки и Поэзии п/р Елены Камбуровой:
- Дмитрий Мальцев (рояль);
- Вячеслав Голиков (гитара).
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
19 февраля 2022, суббота
17:00
11 марта, пятница 21:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽