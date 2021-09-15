Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»

19 февраля в Колонном зале Дворянского собрания выступит обладательница Гран-при и лауреат престижных конкурсов вокалистов им. Ф.И. Шаляпина — Ольга Невская. В этот вечер прозвучат как хрупкая и нежная романсовая лирика, так и зажигательные ритмы цыганских романсов.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт Ольги Невской перенесен на 19 февраля.

В программе: «Только раз бывает в жизни встреча», «Не уходи, побудь со мной», «Под чарующей лаской твоею», «В лунном сиянии», «Дни за днями катятся», «Всё, что было» и многие другие.

В концерте принимают участие:

Ольга Невская? – певица, исполняющая весь жанровый спектр романса: старинный, современный, городской, классический и другие. Серебристый тембр голоса и неповторимый стиль стали залогом успеха талантливой певицы.

Артисты театра Музыки и Поэзии п/р Елены Камбуровой: