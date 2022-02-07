Маленькие трагедии
18 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А.С.Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и сальери», «Каменный гость».
В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
18 февраля 2022, пятница
19:00
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽