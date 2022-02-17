Соревнования по постройке снежных хижин
19 февраля в Тульском кремле пройдут соревнования по постройке снежных хижин. Принять участие в соревнованиях могут взрослые и детские команды.
Сбор и регистрация команд до 11.30, начало — в 12.00. Необходим стартовый взнос в размере 1200 рублей для взрослой команды и 600 рублей — для детской.
Стоимость индивидуального участия с включением в одну из команд перед началом соревнований — 200 рублей.
Стоимость индивидуального участия с включением в одну из команд перед началом соревнований — 200 рублей.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Кремль
19 февраля 2022, суббота
12:00
11 марта, пятница 21:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽