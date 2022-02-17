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Соревнования по постройке снежных хижин

Соревнования по постройке снежных хижин

19 февраля в Тульском кремле пройдут соревнования по постройке снежных хижин. Принять участие в соревнованиях могут взрослые и детские команды.

Сбор и регистрация команд до 11.30, начало — в 12.00. Необходим стартовый взнос в размере 1200 рублей для взрослой команды и 600 рублей — для детской.

Стоимость индивидуального участия с включением в одну из команд перед началом соревнований — 200 рублей.

Регистрация по ссылке
Где и когда?
Тульский Кремль, музей
19 февраля 2022, суббота
12:00
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Касса
Монгол Шуудан
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11 марта, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Пилот
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17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Гран-КуражЪ
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3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
ATL
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13 марта, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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