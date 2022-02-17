19 февраля в Тульском кремле пройдут соревнования по постройке снежных хижин. Принять участие в соревнованиях могут взрослые и детские команды.

Сбор и регистрация команд до 11.30, начало — в 12.00. Необходим стартовый взнос в размере 1200 рублей для взрослой команды и 600 рублей — для детской.



Стоимость индивидуального участия с включением в одну из команд перед началом соревнований — 200 рублей.