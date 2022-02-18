Цикл показов российского короткометражного кино
19 февраля в Центр семейной истории совместно с ведущей российской компанией по фестивальному продвижению CINEPROMO продолжает цикл показов российского короткометражного кино.
В субботу состоится третий показ авторских короткометражных лент четырех российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.
Любое кино всегда обращено к зрителю и ждет его восприятия, поэтому кинопоказы Центра Семейной Истории – в первую очередь стремятся создать пространство для открытого диалога и совместного осмысления представленных кинокартин разных жанров, затрагивающих универсальные темы. Присоединяйтесь и не пропустите новое, редкое, живое кино молодых авторов, смело экспериментирующих с визуальным языком, киноприемами и режиссерской оптикой.
Вход: свободный, в главном здании музея, на первом этаже. При предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
19 февраля 2022, суббота
16:00
11 марта, пятница 21:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽