19 февраля в Центр семейной истории совместно с ведущей российской компанией по фестивальному продвижению CINEPROMO продолжает цикл показов российского короткометражного кино.

В субботу состоится третий показ авторских короткометражных лент четырех российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.

Любое кино всегда обращено к зрителю и ждет его восприятия, поэтому кинопоказы Центра Семейной Истории – в первую очередь стремятся создать пространство для открытого диалога и совместного осмысления представленных кинокартин разных жанров, затрагивающих универсальные темы. Присоединяйтесь и не пропустите новое, редкое, живое кино молодых авторов, смело экспериментирующих с визуальным языком, киноприемами и режиссерской оптикой.

Вход: свободный, в главном здании музея, на первом этаже. При предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

Регистрация по ссылке.