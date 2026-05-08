Названы сервисы, которые будут работать в Туле во время отключения интернета в День Победы.

Фото Алексея Пирязева.

В целях безопасности в День Победы, 9 Мая, в Туле будет временно приостановлена работа мобильного интернета. Ограничения введут с 8 до 12 часов, сообщили в министерстве цифровизации Тульской области.

Поясняется, что такие точечные меры помогают защитить город от внешних угроз, в частности от атак беспилотников — отсутствие сигнала снижает точность наведения дронов. При этом стационарный домашний интернет и Wi-Fi будут функционировать в обычном режиме.

Для удобства жителей на время отключения действует так называемый «белый список» сервисов. Среди разрешённых ресурсов:

Федеральные: мессенджер «Макс», соцсети, маркетплейсы, навигаторы, приложения такси, доставки и онлайн-супермаркетов, портал «Госуслуги», сайты Президента и Правительства РФ.

Региональные (Тульская область): «Госуслуги 71», «Арсенал услуг», «Доктор 71», «Открытый регион 71», проект «Герой 71», сервис «Электронный дневник».

Также продолжат работать личные кабинеты операторов связи и портал дистанционного голосования. Дополнительную информацию о точках бесплатного Wi-Fi в регионе можно найти по ссылке, отметили в минцифры региона.