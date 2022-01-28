Бригадный Подряд
20 февраля на сцене клуба Backstage с большим концертом выступит группа «Бригадный Подряд».
Короли вселенского панк-рока с берегов Невы представляют новые хиты, новую программу и, конечно, свои известные песни.
Мощный панк-рок и душевная лирика, любовь и страсть, взлеты и падения, близкие люди рядом, новые друзья, с которыми вы встретитесь на супер-шоу Бригадного Подряда. Увидимся на концерте.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
20 февраля 2022, воскресенье
19:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽