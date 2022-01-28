20 февраля на сцене клуба Backstage с большим концертом выступит группа «Бригадный Подряд».

Короли вселенского панк-рока с берегов Невы представляют новые хиты, новую программу и, конечно, свои известные песни.

Мощный панк-рок и душевная лирика, любовь и страсть, взлеты и падения, близкие люди рядом, новые друзья, с которыми вы встретитесь на супер-шоу Бригадного Подряда. Увидимся на концерте.