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Бригадный Подряд

Бригадный Подряд

20 февраля на сцене клуба Backstage с большим концертом выступит группа «Бригадный Подряд».

Короли вселенского панк-рока с берегов Невы представляют новые хиты, новую программу и, конечно, свои известные песни. 
 
Мощный панк-рок и душевная лирика, любовь и страсть, взлеты и падения, близкие люди рядом, новые друзья, с которыми вы встретитесь на супер-шоу Бригадного Подряда. Увидимся на концерте. 

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
20 февраля 2022, воскресенье
19:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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16 марта, среда 20:00
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
СЛОТ
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