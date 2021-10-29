«Арсенал» – «Сочи», Halloween и «Тульская русскошь»: выходные в Туле 29-31 октября
Это должны были быть самые страшные выходные осени, ведь скоро Хэллоуин. Но объявленный локдаун оказался куда страшнее, серьезнее и грустнее. Несмотря ни на что, несколько интересных событий этого уик-энда мы для вас всё же нашли.
«Арсенал» – «Сочи»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
Tattoo&Rock Halloween
Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.
HALLOWEEN PARTY
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб.
«Ночь нечисти» в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной экзотариум (старое здание).
Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»
Где: Крестовоздвиженская площадь.
Стоимость: 650 руб.
Психология голоса
Где: Творческий кластер «Октава».
Вводное занятие бесплатно. Купить билет вы можете по ссылке.
Fusion Day
Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость: 150-300 руб.
31 октября тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.» – Fusion Day. (12+)
Белые розы. Розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Выставка Лего «Мир кубиков»
Где: ТРЦ «Макси».
Стоимость: от 376 руб.
До 30 октября в ТРЦ «Макси» можно посетить уникальную интерактивную выставку Лего «Мир кубиков».
«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
«Игра в кальмара» (18+)
Он звонит по номеру с визитки и становится последним участником тайных игр на выживание с призом в 40 миллионов долларов. Среди товарищей по несчастью оказываются его друг детства — прогоревший финансист, бандит, смертельно больной старик, северокорейская перебежчица, иммигрант из Пакистана и многие другие, отчаянно нуждающиеся в деньгах.
«Голяк» (18+)
Мелкий воришка Винни и его друзья живут в английской глубинке и ежедневно промышляют нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Всё меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету.
Хороших выходных!