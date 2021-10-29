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«Арсенал» – «Сочи», Halloween и «Тульская русскошь»: выходные в Туле 29-31 октября

«Арсенал» – «Сочи», Halloween и «Тульская русскошь»: выходные в Туле 29-31 октября

Это должны были быть самые страшные выходные осени, ведь скоро Хэллоуин. Но объявленный локдаун оказался куда страшнее, серьезнее и грустнее. Несмотря ни на что, несколько интересных событий этого уик-энда мы для вас всё же нашли.

«Арсенал» – «Сочи»

Когда: 31 октября, воскресенье, 16.30.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Сочи»

31 октября на Центральном стадионе состоится встреча 13-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Сочи».
 

Tattoo&Rock Halloween

Когда: 29 октября, пятница, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.

Tattoo&Rock Halloween

29 октября в Concert Hall пройдет Tattoo&Rock Halloween – ресторанный вечер-маскарад для любителей тату и музыки.
 
Когда ты маске рад! Страшно красивый и профессиональный праздник всех зараженных тату-искусством. Не забудьте приодеться в честь праздника!
 

HALLOWEEN PARTY

Когда: 29 октября, пятница, 20.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб.

HALLOWEEN PARTY

29 октября в культурном центре «Типография» для любителей страха и ужаса пройдет вечеринка HALLOWEEN PARTY
 
Вся самая известная нечисть соберется в одном зале, чтобы танцевать до упаду под электронику и пост-панк. 
 

«Ночь нечисти» в Тульском экзотариуме

Когда: 30 октября, суббота, 20.00.

Где: Тульский областной экзотариум (старое здание). 

«Ночь нечисти» в Тульском экзотариуме

30 октября в Тульском экзотариуме пройдет «Ночь нечисти». Гостям предложат пройти мини-квест, в ходе которого они узнают нечто интересное и околобиологическое, проверят на прочность свои нервы и заведут дружбу с теми, с кем обычно люди дружить не стремятся.
 

Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»

Когда: 31 октября, воскресенье, 15.00.

Где: Крестовоздвиженская площадь.
Стоимость: 650 руб.

Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»

С 23 октября по 7 ноября на Крестовоздвиженской площади состоятся показы иммерсивного спектакля «Тульская русскошь» — историодрамы про интеллектуалов, эстетов, генерал-губернаторов и императриц, любующихся, создающих, меняющих и осмысливающих Тулу. 
 

Психология голоса

Когда: 31 октября, воскресенье, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Вводное занятие бесплатно. Купить билет вы можете по ссылке

Психология голоса

31 октября в студии звукозаписи Oktava Lab пройдет вводное занятие нового курса «Психология голоса». Вести его будут певица Кристина Зубехина и психолог Ирина Белобородова.
 

Fusion Day

Когда: 31 октября, воскресенье, 17.00

Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость: 150-300 руб.

Fusion Day

31 октября тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.» – Fusion Day. (12+)

 

Белые розы. Розовые слоны

Когда: 30 октября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Белые розы. Розовые слоны

30 октября в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны». 
 
В своей пьесе американский драматург рассказывает удивительную историю о монахине Молли Иган и судье Генри Пулэски. Молли участвует в пикетировании лаборатории, которая изготавливает ядерное оружие, вследствие чего в четвертый раз оказывается в суде. Генри проникается мыслями Молли и пытается ей всячески помочь.
 

Выставка Лего «Мир кубиков»

Когда: 29 октября, 10.00.

Где: ТРЦ «Макси».
Стоимость: от 376 руб.

Выставка Лего «Мир Кубиков»

До 30 октября в ТРЦ «Макси» можно посетить уникальную интерактивную выставку Лего «Мир кубиков».

«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.

 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«Игра в кальмара» (18+)

Сон Ги-хун уже немолод, разведен, по уши погряз в долгах и сидит на шее у старенькой матери. Даже выигранные на скачках деньги в его руках долго не задерживаются, и однажды он встречает в метро загадочного незнакомца, который сначала предлагает сыграть в детскую игру, а затем вручает Ги-хуну немалую сумму и визитку. Но радость мужчины сменятся отчаянием, когда он узнает, что бывшая жена с новым мужем собираются увезти его дочь в Америку.

Он звонит по номеру с визитки и становится последним участником тайных игр на выживание с призом в 40 миллионов долларов. Среди товарищей по несчастью оказываются его друг детства — прогоревший финансист, бандит, смертельно больной старик, северокорейская перебежчица, иммигрант из Пакистана и многие другие, отчаянно нуждающиеся в деньгах. 
 

«Голяк» (18+)

Мелкий воришка Винни и его друзья живут в английской глубинке и ежедневно промышляют нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Всё меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету.

 

Хороших выходных!

 

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