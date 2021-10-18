Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»

С 23 октября по 7 ноября на Крестовоздвиженской площади состоятся показы иммерсивного спектакля «Тульская русскошь» — историодрамы про интеллектуалов, эстетов, генерал-губернаторов и императриц, любующихся, создающих, меняющих и осмысливающих Тулу.

Тайны и красоты улицы Металлистов и ее окрестностей на два часа оживут благодаря удивительному туристическому приключению.

Спектакль-прогулка в жанре телешоу «Тульская русскошь» исследует старинную улицу Металлистов в ее многовековой истории, предлагая участникам роли интеллектуалов и эстетов, борцов за охрану памятников города Тулы.

Спектакль начинается на Крестовоздвиженской площади у фонтана, приходите за 5-10 минут до начала.



Познакомиться с легендарными личностями, которые оставили свой след в жизни города, увидеть образы исчезнувших зданий, романтическую атмосферу уютных двориков, архитектурную красоту отреставрированных и восстановленных зданий. Это два часа в калейдоскопе истории, а также возможность почувствовать себя человеком далекой эпохи и разных взглядов. А в конце всех зрителей ждет музыкальное чаепитие.



Режиссер спектакля Сергей Никитин-Римский — историк и культуролог. Несколько лет назад Сергей с успехом провел в Туле «Железную Велоночь» в рамках международного архитектурного проекта «Велоночь», а теперь решил еще больше углубиться в тульский контекст.



Показы будут проходить по выходным и в дни осенних каникул.

«Русскошь — душа города. Романтичные подворотни следуют за шикарными особняками, ситцевые занавески за потрескавшимися рамами созвучны русскому характеру, его ностальгии по минувшим временам наших бабушек и дедушек. Это свое, родное, особенное и узнаваемое», — комментирует необычное название куратор спектакля, историк Сергей Никитин-Римский.



В 2018 году под руководством Губернатора Тульской области Алексея Дюмина в городе Туле был реализован масштабный проект «Тульская набережная», который позволил сохранить колорит исторического центра и создать современное пространство с множеством тематических площадок. В 2020 году в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля на пешеходной улице Металлистов был создан уникальный для России Музейный квартал, где заработали филиалы четырех федеральных музеев. Действие спектакля разворачивается именно в этих значимых для города декорациях.



Команда проекта:



Режиссер спектакля-экскурсии — Сергей Никитин-Римский — визионер, историк-урбанист. Кандидат наук, доцент, старший научный сотрудник Музея Москвы. Создатель исследовательско-просветительского проекта «Департамент двороведения» и youtube-сериала о московских дворах. Автор книг «Прогулки по Риму. Историко-топонимическое исследование» и «Страна имен. Как мы называем улицы, деревни и города в России» (НЛО, 2020), записал аудиогид «Мужчины после 5 вечера» (МСИ «Гараж», 2020). Создатель международного архитектурного проекта «Велоночь», который проходит в Москве, Лондоне, Казани, Риме, Иркутске, Вероне, Берлине и других городах.

Продюсер спектакля-экскурсии — Евгения Бабакаева – экс-директор Музея станка.



В создании проекта принимали участие историк, заведующая образовательным отделом Тульского историко-архитектурного музея Мария Воронцова, краевед Сергей Гусев, культуролог, доцент МГЛУ Марина Авдонина.