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Tattoo&Rock Halloween

Tattoo&Rock Halloween

29 октября в Concert Hall пройдет Tattoo&Rock Halloween - ресторанный вечер-MASKARAD для любителей тату и музыки.

Когда ты МАСКЕ рад! Будет – ярко! Страшно! И громко! страшно-красивый и профессиональный праздник всех заражённых тату-искусством. Не забудьте приодеться в честь праздника!
 
Парад костюмов и конкурсы: Злой и Добрый костюм, Групповой костюм, «Мёртвая невеста», SUPER-Герой, МаСки-шоу, лучший Грим, конкурсы татуировок на HORROR темы (цвет и Ч\Б). 
 
ТАТТОО - Турнир Ведьмы VS... Слёт ВЕДЬМ – «ЗОЛОТАЯ МЕТЛА». Конкурс тыквы - «ГОЛОВА ДЖЕКА» - на лучшую самую оригинальную тыкву HAND-Made - символ HALLOWEEN. С тыквой вход свободный! На Halloween слетятся - все!
 
Татуированная публика! Тату-салоны и тату-мастера! ЯРУГА, ОМАЙГАД!, Список Освальда и не только... Спец.гости: электроконтробас LilyaMUZA, артисты музыкального театра GORIZONT-entertaiment и удивительные актёры театра «МЮСЛИ», DJ-PALLADA. 
 
Инфернальная выставка работ, мастерские, ART-FUSION, адские фотозоны. 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
29 октября 2021, пятница
19:00
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Касса
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Пилот
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10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Технодинамика
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13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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