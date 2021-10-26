29 октября в Concert Hall пройдет Tattoo&Rock Halloween - ресторанный вечер-MASKARAD для любителей тату и музыки.

Когда ты МАСКЕ рад! Будет – ярко! Страшно! И громко! страшно-красивый и профессиональный праздник всех заражённых тату-искусством. Не забудьте приодеться в честь праздника!

Парад костюмов и конкурсы: Злой и Добрый костюм, Групповой костюм, «Мёртвая невеста», SUPER-Герой, МаСки-шоу, лучший Грим, конкурсы татуировок на HORROR темы (цвет и Ч\Б).

ТАТТОО - Турнир Ведьмы VS... Слёт ВЕДЬМ – «ЗОЛОТАЯ МЕТЛА». Конкурс тыквы - «ГОЛОВА ДЖЕКА» - на лучшую самую оригинальную тыкву HAND-Made - символ HALLOWEEN. С тыквой вход свободный! На Halloween слетятся - все!

Татуированная публика! Тату-салоны и тату-мастера! ЯРУГА, ОМАЙГАД!, Список Освальда и не только... Спец.гости: электроконтробас LilyaMUZA, артисты музыкального театра GORIZONT-entertaiment и удивительные актёры театра «МЮСЛИ», DJ-PALLADA.

Инфернальная выставка работ, мастерские, ART-FUSION, адские фотозоны.