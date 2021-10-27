«Ночь нечисти» в Тульском экзотариуме

30 октября в Тульском экзотариуме пройдет «Ночь нечисти». В конце октября американцы придумали праздновать Хэллоуин – день (и ночь), когда, по поверьям, разные сверхъестественные сущности прорываются в наш мир. Толпы детей, переодетых в костюмы, выпрашивают у взрослых конфеты и озорничают, если конфет им не достается. Праздник этот веселый, страшный и вкусный одновременно.



Традиция оказалась настолько удачной, что Хэллоуин стали отмечать не только в Америке, но и по всему миру. Мы же решили сделать свой собственный праздник славянской нечисти!



Русалки, колдуны, ожившие мертвецы и другие персонажи восточноевропейского фольклора умеют не только пугать честной народ, но еще и неплохо разбираются в биологии. По крайней мере, те, которых вы встретите на нашей «Ночи нечисти». Они приоткроют вам дверь в мир увлекательной науки (совсем чуть-чуть). Но сделают это только в обмен на помощь…



Да-да, у представителей сверхъестественного мира тоже существуют свои проблемы, с которыми они не всегда способны справиться собственными силами. Посетителям мы предложим пройти мини-квест, в ходе которого они узнают нечто интересное и околобиологическое, проверят на прочность свои нервы и заведут дружбу с теми, с кем обычно люди дружить не стремятся.

Вход только по предварительной записи малыми группами (до 10 человек)! Всего 4 группы! Телефон для записи: (4872) 47-53-92.

Стоимость билетов: 100-200 руб.