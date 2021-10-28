Где в Туле пройти реабилитацию после COVID-19

Коронавирус поражает весь организм: сосуды, печень, сердце и многое другое. Как вовремя распознать поломки в организме и устранить их, знают в многопрофильной клинике «Л'МЕД».

Коронавирус — коварное заболевание, способное поражать практически все органы и системы. Последствия коронавирусной инфекции называют постковидным синдромом, а также долгим «ковидом», если изменения сохраняются больше шести месяцев. Постковидным синдромом страдают от 30 до 60% всех, кто перенес COVID-19. Он может возникнуть независимо от того, в какой форме протекало заболевание: бессимптомной или тяжелой, это опасное состояние, которое может повлиять на физическое и психологическое состояние человека.

Любовь Бессмертная, главный врач, педиатр-эндокринолог клиники «Л`МЕД»:

– Раньше считалось, что главный орган-мишень коронавируса — легкие, а главная опасность — пневмония. Но COVID-19 поражает весь организм, страдают сосуды, сердце, печень, нередко происходит изменение психики: человек впадает в депрессию или, наоборот, сталкивается с паническими атаками, бессонницей, потерей памяти. Коронавирус поражает не только внутренние органы и нервную систему человека. Немалая часть людей, перенесших болезнь, начинает терять волосы. Специалисты называют это явление посткоронавирусной алопецией.

Если вы столкнулись с этими симптомами, не откладывайте визит к врачу. Наиболее перспективными для реабилитации считаются первые два месяца после острого периода заболевания — это так называемый период терапевтического окна. Обратитесь к специалисту, который разработает индивидуальный реабилитационный комплекс.

В многопрофильной клинике «Л'МЕД» разработана специальная льготная программа для перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, включающая на основе рекомендаций Минздрава РФ необходимые обследования и прием врача.

После обследования врач составит индивидуальную программу реабилитации с учетом осложнений, полученных вследствие перенесенной коронавирусной инфекции и состояния здоровья пациента.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В комплексную программу реабилитации могут входить:

Внутривенное и внутримышечное введение лекарственных препаратов, инфузионная терапия (капельницы).

Лечебный массаж.

Физиолечение:

- Магнитотерапия — лечебное применение электромагнитного поля низкой частоты, которое воздействуя на организм, активирует кровообращение, расслабляет гладкие мышцы периферических сосудов, тем самым расширяя их. Это снижает артериальное давление в организме. Магнитное поле также может вызывать появление в крови гепарина, который растворяет тромбы в сосудах.

- Ультразвуковая терапия — лечебное применение ультразвука с целью противовоспалительного, спазмолитического воздействия на гладкую мускулатуру бронхов, активизации отхождению мокроты.

- Карбокситерапия («газовые уколы») — это дозированное введение углекислого газа (CO2) внутрикожно либо подкожно в различные участки тела в профилактических и лечебных целях. Процедура проводится на специальном оборудовании. Углекислый газ вводится в ткани шприцем с тонкой иглой. При введении CO2 расширяются кровеносные сосуды, стимулируется образование новых капилляров. Это естественным образом увеличивает кровоток в области инъекции и приводит к улучшению микроциркуляции крови. Также карбокситерапия активизирует восстановительные процессы в организме человека Наилучший эффект будет достигнут в комплексном подходе с другими процедурами.

- Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) — передовой метод физиотерапии, обеспечивающий воздействие, аналогичное внутривенному лазерному облучению крови. По эффективности оно ничем не уступает внутривенному, но отличается неинвазивностью, отсутствием дискомфорта и болевых ощущений. НЛОК способствует восстановлению проницаемости клеточных мембран, улучшает транспортную функцию эритроцитов и, соответственно, усилению кислородного обмена.

- Озонотерапия — применение озона в лечебных целях. Обладает системным антибактериальным и антивирусным действием, способствует увеличению содержания в эритроцитах вещества, переносящего кислород из эритроцитов в ткани.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для лечения посткоронавирусной алопеции применяется мезотерапия, PRP-терапия. При проведении мезотерапии опытный врач-косметолог микроинъекциями под кожу вводит специальные препараты, которые доставляются прямо к волосяным фолликулам с целью лечения выпадения волос и оздоровления кожи головы.

PRP-терапия (плазмотерапия) — инъекционная процедура введения обогащенной тромбоцитами плазмы самого пациента. PRP-терапия улучшает кровоснабжение тканей, благодаря чему достигается лучший обмен веществ, тромбоциты начинают активно стимулировать рост новых клеток, что способствует улучшению роста волос, восстановлению структурных повреждений.

Восстановление после коронавируса – сложный и длительный процесс, но результаты совместных с врачом трудов непременно вас порадуют. Будьте здоровы!

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