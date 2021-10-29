«Ситилинк» и «Подаркус»: как не ошибиться с подарком на Новый год?

Подарки – это всегда приятно, но, согласитесь, на Новый год мы ждем их с особенным нетерпением.

Так хочется, чтобы кто-то исполнил наши заветные мечты! «Ситилинк» и «Подаркус» подскажут, как рассказать близким о своих мечтах и где найти подарки, которые точно будут желанными.

Всё время дарят «не то»? Есть решение! Надоели ненужные статуэтки? Не хотите получить в подарок носки или пену для бритья? Теперь есть выход! Создайте вишлист и помогите близким порадовать вас. Для этого создан сервис «Подаркус». На сайте можно создать вишлист с самыми желанными подарками. Вы можете добавить в список всё, что захотите, а значит, не получите в подарок уже прочитанную книгу, торшер, который не подходит к интерьеру, и другие ненужные вам вещи.

Создайте свой вишлист!

Пользоваться сервисом «Подаркус» очень просто:

Зарегистрируйтесь на портале podarkus.ru. Можно авторизоваться в один клик через социальные сети.

Составьте список желаемых подарков.

Сделайте свой список общедоступным и отправьте ссылку на него гостям.

Добавьте гостей в друзья на сайте. Теперь они смогут не просто видеть ваш вишлист, но и бронировать подарки. Так вы точно не получите один подарок несколько раз.

Подарки не будут повторяться. Ваши близкие отметят подарок, который решили подарить, и другие пользователи это увидят.

Какие подарки можно желать?

Вы можете добавить ссылки на товары или услуги любых интернет-магазинов. По ссылке гостям будет проще найти и заказать подарок, и вы точно получите желаемое в нужном цвете, размере и количестве.

Вишлист – не только на Новый год!

Составляйте вишлисты не только на Новый год. Люди постараются подарить вам подарок на любое торжество, на которое будут приглашены: день рождения, свадьба или ее годовщина, гендер-пати, день рождения ребенка, 8 Марта и 23 Февраля, выпускной.

Всё это – поводы, по которым ваше окружение будет ломать голову над тем, что же подарить. Помогите друзьям порадовать вас!

Расскажите всему миру, о чем мечтаете, и ваши друзья и родственники будут счастливы исполнить вашу мечту.

Для нее Косметологический аппарат GESS Sleek 3740 р. в «Ситилинке» Салон красоты дома? Легко! Этот прибор с приложением и встроенной камерой можно использовать сразу для двух процедур красоты – вакуумной чистки и дермабразии (шлифовки) лица. С помощью приложения можно лучше проработать кожу: на экране смартфона отображается процесс чистки, вы увидите проблемные участки и поры ближе, чем в зеркале.

Для него

Отличный телевизор для просмотра футбольных матчей и любимых сериалов. Диагональ 43 дюйма и Full HD разрешение позволят полностью погрузиться в события на экране, а встроенная акустика отвечает за чистый звук. Smart TV, игровой режим, таймер сна, телетекст – в этой модели есть все современные технологии. За счет профессиональной сборки и использования высококачественных материалов гарантирован долгий срок службы без поломок.

Для родителей Фитнес-трекер XIAOMI Band 3290 р. в «Ситилинке» Этот умный браслет с большим количеством интересных опций поможет вашим родителям контролировать физическую активность и состояние организма во время сна. Гаджет оснащен будильником, шагомером, акселерометром, датчиком сердечного ритма, приложением Mi Fit с 6-ю типами тренировок и широкими возможностями навигации (GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, А-ГЛОНАСС). Отличный способ мотивировать родителей следить за своим здоровьем!

Для подростка Игровая консоль NINTENDO Switch Lite 16 810 р. в «Ситилинке» Такой подарок оценит любой геймер! Консоль – с удобным управлением, отличной графикой, высоким разрешением, качественным звуком. Девайс легкий, небольшой, его можно носить в кармане рюкзака или сумки. Разъем для наушников пригодится, если звуки игры начнут беспокоить окружающих.

Для малыша

Скоро зима, а значит, можно и нужно дарить детям то, на чем можно кататься по льду и снегу. В этом снегокате «всё включено»: удобное удлиненное сиденье с мягкой подушкой, усиленный тормоз, который хорошо срабатывает даже на льду, трос для буксировки с автоматической намоткой и даже комплект ярких наклеек для снегоката в подарок.