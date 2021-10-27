афиша
афиша
Регистрация
HALLOWEEN PARTY

HALLOWEEN PARTY

29 октября в культурном центре «Типография» для любителей страха и ужаса пройдет вечеринка HALLOWEEN PARTY. 

Вся самая известная нечисть соберется в одном зале, чтобы танцевать до упаду под электронику и пост-панк. Помимо танцев, всех гостей вечера ждет лотерея с фирменными тематическими подаркам. 

Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 октября 2021, пятница
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
План Ломоносова
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Пилот
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Технодинамика
Купить билет
13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.