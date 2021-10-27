29 октября в культурном центре «Типография» для любителей страха и ужаса пройдет вечеринка HALLOWEEN PARTY.

Вся самая известная нечисть соберется в одном зале, чтобы танцевать до упаду под электронику и пост-панк. Помимо танцев, всех гостей вечера ждет лотерея с фирменными тематическими подаркам.



Стоимость: 400 руб.