HALLOWEEN PARTY
29 октября в культурном центре «Типография» для любителей страха и ужаса пройдет вечеринка HALLOWEEN PARTY.
Вся самая известная нечисть соберется в одном зале, чтобы танцевать до упаду под электронику и пост-панк. Помимо танцев, всех гостей вечера ждет лотерея с фирменными тематическими подаркам.
Стоимость: 400 руб.
Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 октября 2021, пятница
20:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽