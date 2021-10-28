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Fusion Day

Fusion Day

31 октября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.». «Fusion Day».

Фьюжн – это синтез, взаимопонимание музыкальных стилей, квинтэссенция джаза. В программе джазовая музыка предстанет в своем апогее. В ней будет сочетаться и переплетаться все, что сформировалось и накопилось музыкантами за время развития джаза. И, конечно, вас ждут неповторимые авторские аранжировки группы.  
 
Стоимость билетов: 150-300 руб.
 
 
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
31 октября 2021, воскресенье
17:00
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Касса
Юрий Николаенко
Купить билет
27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Роликовые коньки
Купить билет
12 ноября, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
13 ноября, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
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