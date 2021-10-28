31 октября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.». «Fusion Day».

Фьюжн – это синтез, взаимопонимание музыкальных стилей, квинтэссенция джаза. В программе джазовая музыка предстанет в своем апогее. В ней будет сочетаться и переплетаться все, что сформировалось и накопилось музыкантами за время развития джаза. И, конечно, вас ждут неповторимые авторские аранжировки группы.

Стоимость билетов: 150-300 руб.