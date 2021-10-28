Fusion Day
31 октября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.». «Fusion Day».
Фьюжн – это синтез, взаимопонимание музыкальных стилей, квинтэссенция джаза. В программе джазовая музыка предстанет в своем апогее. В ней будет сочетаться и переплетаться все, что сформировалось и накопилось музыкантами за время развития джаза. И, конечно, вас ждут неповторимые авторские аранжировки группы.
Стоимость билетов: 150-300 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
31 октября 2021, воскресенье
17:00
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
12 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽