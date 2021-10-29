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Психология голоса

Психология голоса

31 октября в студии звукозаписи Oktava Lab пройдет вводное занятие нового курса «Психология голоса». Вести его будут певица певица Кристина Зубехина и психолог Ирина Белобородова.

С помощью этого цикла вы сможете:
 
  • Почувствовать и принять свой голос;
  • Проработать свои психофизиологические зажимы;
  • Узнать секреты экологичного звучания;
  • Получить уверенность в проявлении себя и своих идей;
  • Усилить ощущение радости и удовольствия от жизни.
Вводное занятие бесплатно. Купить билет вы можете по ссылке
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
31 октября 2021, воскресенье
12:00
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Касса
Юрий Николаенко
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27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Александр Серов
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20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Роликовые коньки
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12 ноября, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Ансамбль «Берёзка»
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13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
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13 ноября, суббота 17:00
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 ₽  Билеты: 500-600 ₽
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