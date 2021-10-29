31 октября в студии звукозаписи Oktava Lab пройдет вводное занятие нового курса «Психология голоса». Вести его будут певица певица Кристина Зубехина и психолог Ирина Белобородова.

С помощью этого цикла вы сможете:

Почувствовать и принять свой голос;

Проработать свои психофизиологические зажимы;

Узнать секреты экологичного звучания;

Получить уверенность в проявлении себя и своих идей;

Усилить ощущение радости и удовольствия от жизни.

Вводное занятие бесплатно. Купить билет вы можете по ссылке.