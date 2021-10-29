Психология голоса
31 октября в студии звукозаписи Oktava Lab пройдет вводное занятие нового курса «Психология голоса». Вести его будут певица певица Кристина Зубехина и психолог Ирина Белобородова.
С помощью этого цикла вы сможете:
- Почувствовать и принять свой голос;
- Проработать свои психофизиологические зажимы;
- Узнать секреты экологичного звучания;
- Получить уверенность в проявлении себя и своих идей;
- Усилить ощущение радости и удовольствия от жизни.
Вводное занятие бесплатно. Купить билет вы можете по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
31 октября 2021, воскресенье
12:00
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
12 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽