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«Арсенал» – «Динамо», 90's VS нулевые и хиты группы «Сектор газа»: выходные в Туле

«Арсенал» – «Динамо», 90's VS нулевые и хиты группы «Сектор газа»: выходные в Туле

А еще концерт романтической саксофонной музыки от звезды израильской эстрады J. Seven, ночная лыжная гонка, спектакль «Пиковая дама» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» — «Динамо»

Когда: 12 марта, суббота, 16.30.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Динамо»

12 марта на Центральном стадионе состоится встреча 21-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо».

 

90's VS нулевые

Когда: 11 марта, пятница, 22.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 500 руб.

90's VS нулевые

11 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов — этот плейлист точно не заставит вас скучать.

 

Дави на газ (Сектор газа)

Когда: 11 марта, пятница, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 500 рублей.

Дави на газ (Сектор газа)

11 марта на сцене клуба Backstage выступит группа «Дави на газ», которая с удовольствием поможет вам вспомнить лихие, бесшабашные, но милые сердцу 90-е и исполнит все хиты легендарной группы «Сектор газа».

 

Джей Севен (саксофон, Израиль) и ансамбль импровизационной музыки «Марс»

Когда: 12 марта, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Джей Севен (саксофон, Израиль) и ансамбль импровизационной музыки «Марс»

12 марта в Городском концертном зале выступит звезда израильской эстрады J. Seven.

 

Цикл показов российского короткометражного кино

Когда: 12 марта, суббота, 16.00.

Где: Центр семейной истории.
Регистрация по ссылке.

Цикл показов российского короткометражного кино

12 марта в Центре семейной истории состоится четвертый показ авторских короткометражных лент российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.

Любое кино всегда обращено к зрителю и ждет его восприятия, поэтому кинопоказы Центра Семейной Истории x CINEPROMO — в первую очередь стремятся создать пространство для открытого диалога и совместного осмысления представленных кинокартин разных жанров, затрагивающих универсальные темы.
 

Ночная лыжная гонка

Когда: 12 марта, суббота, 18.00.

Где: Лыжероллерный центр «Веденино».

Ночная лыжная гонка

12 марта в лыжероллерном центре «Веденино» состоится ночная лыжная гонка. Она проводится в нашем регионе уже в третий раз и стала доброй традицией для всех любителей здорового образа жизни.

Участие в гонке примут спортсмены и любители лыжного спорта вне зависимости от уровня спортивной подготовки на дистанции 5, 10 и 20 км. Также будет организован старт на 600 метров и 2 км для детей.
 

Hard Dance Fever

Когда: 12 марта, суббота, 22.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.

Hard Dance Fever

12 марта в культурном центре «Типография» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как Hardstyle и Hardcore.

 

Тулица-2022

Когда: 13 марта, воскресенье, 10.00.

Где: ДК «Туламашзавод».

Тулица-2022

13 марта в ДК «Туламашзавод» пройдет XV Всероссийский конкурс по хореографии «Тулица-2022».
 

Монгол Шуудан

Когда: 11 марта, пятница, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 1200 руб.

Монгол Шуудан

11 марта в рок-клубе «М2» московская группа «Монгол Шуудан» в очередной раз ворвется со своим концертом и взорвет тульскую сцену.

 

Струнный ансамбль El Classic. «Классические миниатюры»

Когда: 13 марта, воскресенье, 17.00.

Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 200 руб.

Струнный ансамбль El Classic. «Классические миниатюры»

13 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт струнного ансамбля El Classic.

 

БК «Новомосковск» — БК «Челбаскет»

Когда: 12−13 марта, суббота-воскресенье, 18.00.

Где: Спорткомплекс «Новое поколение».

БК «Новомосковск» — БК «Челбаскет»

12 и 13 марта в спорткомплексе «Новое поколение» в рамках Париматч чемпионата России мужской Суперлиги 2 БК «Новомосковск» сыграет против магнитогорского «Металлурга».

 

Пиковая дама

Когда: 13 марта, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

13 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
 
 
а что в кино?

Непослушник

Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в Сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать, — маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.
 

Одиннадцать молчаливых мужчин

Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых — «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры…

Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.

 

Хороших выходных!

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:59 0
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