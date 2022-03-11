«Арсенал» – «Динамо», 90's VS нулевые и хиты группы «Сектор газа»: выходные в Туле
А еще концерт романтической саксофонной музыки от звезды израильской эстрады J. Seven, ночная лыжная гонка, спектакль «Пиковая дама» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
«Арсенал» — «Динамо»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
12 марта на Центральном стадионе состоится встреча 21-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо».
90's VS нулевые
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 500 руб.
11 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов — этот плейлист точно не заставит вас скучать.
Дави на газ (Сектор газа)
Где: Backstage.
Стоимость: 500 рублей.
11 марта на сцене клуба Backstage выступит группа «Дави на газ», которая с удовольствием поможет вам вспомнить лихие, бесшабашные, но милые сердцу 90-е и исполнит все хиты легендарной группы «Сектор газа».
Джей Севен (саксофон, Израиль) и ансамбль импровизационной музыки «Марс»
Где: Городской концертный зал.
12 марта в Городском концертном зале выступит звезда израильской эстрады J. Seven.
Цикл показов российского короткометражного кино
Где: Центр семейной истории.
Регистрация по ссылке.
12 марта в Центре семейной истории состоится четвертый показ авторских короткометражных лент российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.
Ночная лыжная гонка
Где: Лыжероллерный центр «Веденино».
12 марта в лыжероллерном центре «Веденино» состоится ночная лыжная гонка. Она проводится в нашем регионе уже в третий раз и стала доброй традицией для всех любителей здорового образа жизни.
Hard Dance Fever
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.
12 марта в культурном центре «Типография» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как Hardstyle и Hardcore.
Тулица-2022
Где: ДК «Туламашзавод».
Монгол Шуудан
Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 1200 руб.
11 марта в рок-клубе «М2» московская группа «Монгол Шуудан» в очередной раз ворвется со своим концертом и взорвет тульскую сцену.
Струнный ансамбль El Classic. «Классические миниатюры»
Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 200 руб.
13 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт струнного ансамбля El Classic.
БК «Новомосковск» — БК «Челбаскет»
Где: Спорткомплекс «Новое поколение».
12 и 13 марта в спорткомплексе «Новое поколение» в рамках Париматч чемпионата России мужской Суперлиги 2 БК «Новомосковск» сыграет против магнитогорского «Металлурга».
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
13 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Непослушник
Одиннадцать молчаливых мужчин
Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых — «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры…
Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.
Хороших выходных!