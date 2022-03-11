Цикл показов российского короткометражного кино
12 марта в Центре семейной истории состоится четвертый показ авторских короткометражных лент российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.
На этой встрече мы будем смотреть про прекрасное чувство – Любовь!
Любое кино всегда обращено к зрителю и ждет его восприятия, поэтому кинопоказы Центра Семейной Истории x CINEPROMO – в первую очередь стремятся создать пространство для открытого диалога и совместного осмысления представленных кинокартин разных жанров, затрагивающих универсальные темы.
Присоединяйтесь и не пропустите новое, редкое, живое кино молодых авторов, смело экспериментирующих с визуальным языком, киноприемами и режиссерской оптикой.
Присоединяйтесь и не пропустите новое, редкое, живое кино молодых авторов, смело экспериментирующих с визуальным языком, киноприемами и режиссерской оптикой.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
12 марта 2022, суббота
16:00
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽