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Цикл показов российского короткометражного кино

Цикл показов российского короткометражного кино

12 марта в Центре семейной истории состоится четвертый показ авторских короткометражных лент российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.

На этой встрече мы будем смотреть про прекрасное чувство – Любовь!
 
Любое кино всегда обращено к зрителю и ждет его восприятия, поэтому кинопоказы Центра Семейной Истории x CINEPROMO – в первую очередь стремятся создать пространство для открытого диалога и совместного осмысления представленных кинокартин разных жанров, затрагивающих универсальные темы.

Присоединяйтесь и не пропустите новое, редкое, живое кино молодых авторов, смело экспериментирующих с визуальным языком, киноприемами и режиссерской оптикой.

Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Центр семейной истории
12 марта 2022, суббота
16:00
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Касса
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Игра
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22 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
SKYBORNE
Купить билет
7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
RAMMproJect
Купить билет
15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Backbones
Купить билет
26 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Сказки Чёрного Города
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10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
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