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Джей Севен (саксофон, Израиль) и ансамбль импровизационной музыки «Марс»

Джей Севен (саксофон, Израиль) и ансамбль импровизационной музыки «Марс»

12 марта в Городском концертном зале выступит звезда израильской эстрады J.Seven. 

 

Уважаемые зрители, в связи с многочисленными звонками о том, приедет ли Израильский музыкант Джей Севен в Тулу, сообщаем, что он уже находится  в Москве и концерт ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТОИТСЯ 12-го МАРТА. ЖДЁМ ВАС!!!

Из Израиля с любовью J.Seven: концерты романтической саксофонной музыки золотая коллекция мировых шедевров, это не джаз, это музыка Любви!

J.Seven: музыкант мультиинструменталист, который помимо владения саксофоном, являющегося его «приоритетным» инструментом, также играет на испанской гитаре, Блок флейте и барабанах.

В отличие от многих музыкантов, J.Seven, отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал танцует и вовремя игры на саксофоне общается со зрителем.

Его музыка лечит души, на концерте вы погрузитесь в атмосферу эйфории, будете наслаждаться красотой звучания самого сексуального инструмента, который говорит и поёт в руках этого уникального артиста, чувствуя и переживая эмоции добра, любви и романтики. 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 марта 2022, суббота
17:00
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Касса
Сказки Чёрного Города
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10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
7000$
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15 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
ЙОРШ
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25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Moscow Rock Revival
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14 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
N.Tesla
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30 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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