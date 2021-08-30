Джей Севен (саксофон, Израиль) и ансамбль импровизационной музыки «Марс»

12 марта в Городском концертном зале выступит звезда израильской эстрады J.Seven.

Уважаемые зрители, в связи с многочисленными звонками о том, приедет ли Израильский музыкант Джей Севен в Тулу, сообщаем, что он уже находится в Москве и концерт ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТОИТСЯ 12-го МАРТА. ЖДЁМ ВАС!!!

Из Израиля с любовью J.Seven: концерты романтической саксофонной музыки золотая коллекция мировых шедевров, это не джаз, это музыка Любви!

J.Seven: музыкант мультиинструменталист, который помимо владения саксофоном, являющегося его «приоритетным» инструментом, также играет на испанской гитаре, Блок флейте и барабанах.

В отличие от многих музыкантов, J.Seven, отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал танцует и вовремя игры на саксофоне общается со зрителем.

Его музыка лечит души, на концерте вы погрузитесь в атмосферу эйфории, будете наслаждаться красотой звучания самого сексуального инструмента, который говорит и поёт в руках этого уникального артиста, чувствуя и переживая эмоции добра, любви и романтики.