«Что бесит»: 10 поводов разозлить кассира супермаркета

Кассир одной из сети тульских супермаркетов рассказала Myslo на условиях анонимности, что ее бесит в поведении покупателей.

Проект Myslo «Что бесит»: представители разных профессий рассказывают, от чего их буквально колотит на работе!

Сегодня своим рейтингом «бесячести» делится девушка, которая по несколько часов проводит за кассой продуктового супермаркета, обслуживая покупателей. А они, эти самые покупатели, все ну оооочень разные! И со всеми надо быть вежливой и улыбаться. Работа такая!

1. «Я забыла взять хлеб!»

Молоко, туалетную бумагу, пиво, собачий корм… Всё что угодно. И происходит это, уже когда практически весь товар этой покупательницы пробит. А за ней — очередь. И вот она все бросает и мчится по магазину в поисках забытого товара. А очередь ждет, нервничает… И я вместе с ней. Хорошо, если покупательница на самом деле быстро возвращается, а то может отсутствовать несколько минут и потом прийти на кассу с еще одной корзиной товаров.

2. Разговоры по телефону

Ну, нет же другого места поговорить, чем на кассе. Есть нормальные люди, которые берут трубку и говорят: «Я в магазине, перезвоню через пять минут». Но не все. Причем многие делают это так громко! Обсуждают, не стесняясь ни кассира, ни других людей в очереди, всё подряд, даже интимные моменты. Зачастую как-то неловко становится — как всё это расслышать? Люди, пожалуйста, пожалейте кассиров, не делайте так!

3. «А ваша касса не работает?»

Многих покупателей, видимо, не учили читать в школе. Если кассир выставил табличку, что касса временно не работает, это не просто так. Значит, он занят чем-то другим. Например, пересчитывает деньги. И совсем некстати, когда тебя каждый раз сбивают вопросом: «А вы не работаете, да?»

4. «Я не буду это брать!»

Бывает, что пробитая цена товара не соответствует ценнику в торговом зале. Да, так иногда случается. Не будете брать — это ваше право. Но многие выплескивают столько негатива на кассира…

5. Сумасшедшие мамочки и невоспитанные детки

Бывает, женщины не слишком хорошо следят за своими маленькими детьми, а иногда попросту все им разрешают. И те начинают в прямом смысле слова бесчинствовать. И происходит это как раз на кассе. На пол могут полететь жвачки, «чупики», маленькие шоколадные батончики. А если такому неслуху мама отказывается купить что-то, тот может устроить истерику с ультразвуком на весь магазин и даже упасть на пол и сучить там ногами. Работать после этого очень сложно.

6. «Наденьте, пожалуйста, маску!»

Вы не представляете, сколько раз в день нам приходится говорить эту фразу. Ну, не мы это придумали! Пожалуйста, просто соблюдайте закон. Мы же не требуем многого. А некоторые еще таким взглядом окинут… Прям кассир — враг номер один.

7. «Ой, а у меня столько нет…»

Нечасто, но встречаются покупатели, которые просто-напросто не рассчитывают свои финансовые возможности. Или, может, так увлекутся набиванием тележки продуктами, что забывают обо всем на свете))) Потом озвучиваешь им финальную сумму покупки, а они: «Ой, а у меня столько нет…» Ну что делать? Начинаешь убирать товар, от которого скрепя сердце отказывается покупатель. Опять-таки время, очередь сзади…

8. Выпил — сиди дома

Очень бесят покупатели, которые приходят в магазин сильно выпившими. Некоторые становятся очень агрессивными, так и норовят сказать гадость, устроить скандал. Некоторые, наоборот, клеиться начинают, широким жестом от сдачи отказываются… Не надо такого!

9. Говорливые пенсионеры

Я все понимаю, старикам может быть очень одиноко дома и поговорить не с кем. Вот они и ищут свободные уши в поликлинике, транспорте, магазине… Но у кассира, поверьте, нет ни времени, ни желания, ни сил выслушивать ваше мнение про политическую ситуацию в стране, ваш уровень сахара и двойки внука Антона. Ну ни малейшего! Кассир и так работает с людьми и общения у него предостаточно, поэтому лишняя информация для него совершенно не обязательна.



10. Фанаты пакетиков



Есть такие покупатели, которые все товары любят раскладывать по пакетикам. Сметану в один, йогурт в другой, жидкое мыло — в третий, зубную пасту — в четвертый и так далее… Нам не жалко пакетиков. Но на кассе, чтобы найти штрих-код, кассиру приходится каждый товар вынимать из пакетиков. Это снова лишнее время. Раздражает.

Но, несмотря ни на что, я работу свою люблю. А все эти покупательские «чудеса» можно и потерпеть!