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Пиковая дама

Пиковая дама

13 и 25 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
 
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
13 марта 2022, воскресенье
18:30
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25 марта 2022, пятница
19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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