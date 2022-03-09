11 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов - этот плейлист точно не заставит вас скучать.

Не забывайте про дресскод! Ждем вас в максимально праздничных нарядах! Не забывайте про тематику 90-ых и 2000-ых: малиновые пиджаки, блестки, олимпийки и все остальное на что хватит вашей фантазии!



Стоимость: 500 руб.