90's VS нулевые
11 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов - этот плейлист точно не заставит вас скучать.
Не забывайте про дресскод! Ждем вас в максимально праздничных нарядах! Не забывайте про тематику 90-ых и 2000-ых: малиновые пиджаки, блестки, олимпийки и все остальное на что хватит вашей фантазии!
Стоимость: 500 руб.
Стоимость: 500 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 марта 2022, пятница
22:00
30 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 400 ₽