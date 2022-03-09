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90's VS нулевые

90's VS нулевые

11 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов - этот плейлист точно не заставит вас скучать. 

Не забывайте про дресскод! Ждем вас в максимально праздничных нарядах! Не забывайте про тематику 90-ых и 2000-ых: малиновые пиджаки, блестки, олимпийки и все остальное на что хватит вашей фантазии! 

Стоимость: 500 руб.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 марта 2022, пятница
22:00
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Касса
N.Tesla
Купить билет
30 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
NEVERLOVE
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20 марта, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
7000$
Купить билет
15 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Торба-на-Круче
Купить билет
12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тулица-2022
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13 марта, воскресенье 10:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 400 ₽
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