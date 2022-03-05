Тулица-2022
13 марта в ДК «Туламашзавод» пройдет XV Всероссийский конкурс по хореографии «Тулица-2022».
Конкурс проводится среди хореографических коллективов Российской Федерации, любых учебных заведений и коммерческих танцевальных школ, с целью дальнейшего совершенствования и пропаганды хореографического творчества, развитии танцевального искусства. Также целями конкурса являются обмен опытом между педагогами и танцорами, пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга среди населения, привлечение к занятиям хореографией детей, подростков и молодёжи.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
13 марта 2022, воскресенье
10:00
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
2 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽