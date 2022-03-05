13 марта в ДК «Туламашзавод» пройдет XV Всероссийский конкурс по хореографии «Тулица-2022».

Конкурс проводится среди хореографических коллективов Российской Федерации, любых учебных заведений и коммерческих танцевальных школ, с целью дальнейшего совершенствования и пропаганды хореографического творчества, развитии танцевального искусства. Также целями конкурса являются обмен опытом между педагогами и танцорами, пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга среди населения, привлечение к занятиям хореографией детей, подростков и молодёжи.